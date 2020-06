Cs s'inclina pel sí en la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma per "coherència" i "prudència" malgrat l'acord amb ERC

L'acord d'Esquerra amb el govern espanyol per a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma no modifica els plans de Ciutadans. El partit taronja continua inclinant-se pel sí de cara a la votació de dimecres al Congrés, després d'haver sigut la taula de salvació de Pedro Sánchez –juntament amb el PNB– en les últimes dues pròrrogues. El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, no ha volgut aclarir aquest dilluns el sentit del seu vot després de la reunió de l'executiva, però sí que ha remarcat que mantindrien els criteris de "coherència" i "prudència" mentre continuen negociant amb el govern espanyol.

És més, Bal ha desvinculat el sentit del vot d'Esquerra –que al final s'acabarà abstenint– respecte del que faci Ciutadans, després que la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, hagi destacat que el seu acord convertia en "irrellevant" el paper de Ciutadans. De fet, és el mateix argument que va fer servir el partit taronja per justificar el primer acord amb el govern espanyol. Aleshores van dir que es deixava en paper mullat la reactivació de la taula de diàleg –Cs la qualifica de "taula de la vergonya"– com una condició per negociar amb "la salut dels espanyols".

"Nosaltres prendrem la decisió pensant en els nostres principis i no per uns altres partits i els seus motius", ha remarcat el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés en roda de premsa. Ciutadans manté, doncs, els contactes amb el govern de Pedro Sánchez però posa damunt la taula una única condició que ara mateix ja es compleix. Bal ha dit que el seu objectiu és que "es produeixi la desescalada en règim d'igualtat". És a dir, que uns presidents autonòmics no tinguin més poders que uns altres. La condició no topa gens amb el pacte entre el govern espanyol i ERC, perquè es va acordar que a la fase 3 s'aixecaria l'estat d'alarma, excepte pel que fa al control de la mobilitat, i els presidents autonòmics passarien a tenir el poder que fins ara s'ha dipositat en el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

De fet, Bal ha assenyalat que l'acord entre ERC i el govern espanyol aquest cop s'emmarca només en qüestions que afecten el conjunt de les comunitats. I ha recordat que a ells no se'ls pot qualificar de "nacionalistes" perquè van néixer "justament com a ariet contra el nacionalisme". Ja preparen, així, els arguments per justificar votar a favor d'un acord de Pedro Sánchez amb els republicans. Si es confirma el vot favorable, el president espanyol aconseguirà realment la geometria variable al Congrés que va començar a practicar enmig d'una gran polèmica fa dues setmanes, quan va sumar Cs i el PNB al sí, a més de l'abstenció d'EH Bildu. Semblava que Sánchez estava més sol que mai al Congrés però a les portes de la sortida de la crisi sanitària recupera vells socis i no perdria nous aliats.

Malgrat el posicionament de Cs, la secretària general i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat en roda de premsa que el seu acord amb el PSOE converteix el partit taronja en "irrellevant" i sense capacitat d'influir. La seva abstenció, ha dit, fa que els vots de Ciutadans no siguin necessaris, tot i que les converses entre els socialistes i la formació d'Inés Arrimadas continuen obertes. Segons Vilalta, el pacte dels republicans amb el PSOE recupera la majoria que va fer president Pedro Sánchez i això és beneficiós per a la "resolució del conflicte" amb Catalunya i també per fer polítiques progressistes.

El PP confirma el no i ataca Cs

El PP, mentrestant, es manté en el no igual que Vox. El vicesecretari de participació dels populars, Jaime de Olano, ha confirmat aquest dilluns el sentit del vot en la sisena pròrroga i ha recalcat que Ciutadans haurà d'explicar "de què ha servit el seu vot", després dels acords a què ha arribat fins ara. En una entrevista a TVE, Olano ha fet servir el mateix argument que Bal: que són "coherents". Però en el seu cas per votar que no –malgrat que han votat en tots els sentits durant la crisi del coronavirus– perquè "perpetuar aquest estat d'excepcionalitat no és útil".

"Uns altres hauran d'explicar de què ha servit el seu vot. Al final, sentia a dir als líders de Ciutadans que d'aquesta manera evitaven que el senyor Sánchez depengués dels independentistes, i el que podem intuir és que aquest dimecres tornaran a sumar els seus vots als d'ERC, Bildu, Podem, el mateix PSOE i la resta de partits nacionalistes", ha emfatitzat. Olano també ha demanat aplicar ja alternatives jurídiques per "protegir la salut dels espanyols".