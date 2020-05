Sánchez ofereix que les comunitats tutelin el final de la desescalada per intentar tirar endavant l'estat d'alarma

El govern espanyol negocia a contrarellotge els suports en el debat al Congrés de dimecres per a una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que Pedro Sánchez vol que sigui ara d'un mes per garantir el pas almenys fins a la fase 3 de la majoria de territoris sense haver de patir per l'aval de forces com ERC i Ciutadans, que de moment s'exclouen mútuament i mantenen el no. El president espanyol ha reunit aquest dilluns el comitè federal del PSOE per primer cop des que va ser investit el gener passat per mostrar la unitat entre els barons socialistes al voltant de la cinquena pròrroga, després de crítiques com les dels presidents del País Valencià i el de Castella-la Manxa pels criteris per passar a la fase 1. Tal com ja avançava avui l'ARA, Sánchez ha deixat clar que té la intenció d'oferir més autonomia a les comunitats a canvi de l'aval a la pròrroga, i ha donat per fet que seran els territoris els que decidiran sobre l'últim tram de la desescalada en comptes del ministeri de Sanitat. Però, de moment, rebutja del tot que ja a partir de diumenge Sanitat deixi de tenir la competència única, tal com demanen ERC i Junts per Catalunya, i continuarà sent l'equip de Salvador Illa qui decidirà el canvi de fases.

Així ho ha comunicat el president del nou consell de política federal del partit socialista –el nom que s'ha posat a l'antic comitè federal– i president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la primera roda de premsa en nom del PSOE des que va començar l'estat d'alarma. Vara ha traslladat l'acord unànime de tot el comitè federal al "gran instrument" de l'estat d'alarma, que ha considerat la millor "medicina" per lluitar contra el coronavirus. També ha defensat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, continuï decidint qui canvia de fase perquè el criteri ha de ser "compartit" i "ampli", però ha assegurat que no té "cap dubte" que "en algun moment el govern espanyol cedirà a les comunitats" aquesta competència. Ho ha plantejat sobretot cap al final de la desescalada perquè, "en la mesura que es desescala, els escenaris es van fent més petits" i les decisions, al seu parer, ja es prenen per municipis o fins i tot carrers, residències o col·legis –els ha esmentat tot i que estan tancats.

Preguntat específicament sobre aquesta mesura, Vara ha dit que Sánchez els l'ha plantejat però que no s'ha detallat. De totes maneres, és lògica si es té en compte que prorrogant un mes l'estat d'alarma el govern espanyol encara no se situaria al final de la desescalada, perquè territoris com Madrid i Barcelona, encara en la fase 0,5, no acabaran la fase 3 ni se situaran a la nova normalitat fins al 6 de juliol. El president extremeny tampoc ha avançat fins quan té previst Sánchez demanar la pròrroga de l'estat d'alarma. En la compareixença de dissabte, el president espanyol va apuntar que seria "al voltant" d'un mes.

Atent als precs de les comunitats

Vara ha defensat que Sánchez està atenent contínuament als precs de les comunitats i ha negat que la Moncloa estigui fent contínuament "cops de timó" durant el procés de desescalada, i ho ha presentat com una manera d'atendre a les peticions territorials. Ha posat d'exemple la petició perquè els menors de 14 anys poguessin sortir a passejar, o bé permetre la caça i la pesca ja a la fase 1. "El diàleg existeix i no hi haurà problemes perquè en un futur hi hagi més marge de decisió de les comunitats autònomes", ha assegurat.

"La manifestació més gran que hi ha a Espanya és la de la majoria silenciosa" Guillermo Fernández Vara President d'Extremadura

Fora del faristol de la Moncloa, on el govern espanyol s'està de criticar durament el PP, Vara no ha tingut problemes per censurar l'estratègia del líder de l'oposició, Pablo Casado. Preguntat per les protestes que van començar al barri de Salamanca de Madrid, al ric carrer de Núñez de Balboa, i que s'estan estenent per unes quantes ciutats amb cassolades convocades per Vox cada vespre a les 21 h, el president extremeny ha utilitzat l'expressió recurrent que feia servir Mariano Rajoy per referir-se a la Catalunya no independentista que no es mobilitzava, però en aquest cas per parlar dels espanyols que avalen l'estat d'alarma: "La manifestació més gran que hi ha a Espanya és la de la majoria silenciosa". Vara també ha negat que hi hagi més polarització de l'habitual i ha assegurat que unes noves eleccions a Espanya no servirien de res: "Si algú pensa que perquè hi hagi eleccions en quatre mesos això canviarà, s'equivoca".

A qui sí que ha elogiat és a Ciutadans, en plena negociació pel seu sí a la pròrroga de l'estat d'alarma. Vara ha dit que des del punt de vista polític "ha tingut un comportament molt humà" durant tota la pandèmia a Extremadura. I ho ha contraposat al paper de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, tot i que ha dit que no era el moment per presentar una moció de censura a Madrid sinó d'ajudar-se.