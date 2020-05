Sánchez anuncia que a partir de dilluns serà obligatori l'ús de la mascareta al transport públic

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix per fer balanç del primer dia de sortides per passejar i fer esport des de l'aplicació de l'estat d'alarma, així com per detallar les mesures de la desescalada. La Moncloa ha avançat la seva compareixença, que habitualment és els dissabtes al vespre, tenint en compte que aquest dissabte es pot sortir a aquella hora. Sánchez ha anunciat que a partir de dilluns, 4 de maig, serà obligatori l'ús de mascaretes al transport públic "per poder garantir la distància social i evitar contagis". En aquest sentit, es tornaran a repartir 6 milions de mascaretes als principals nusos de transport al conjunt de l'Estat, 7 milions a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i 1,5 milions a entitats socials com Càrites i la Creu Roja a les portes d'una major reobertura de l'activitat econòmica.

La Moncloa dona per fet que hi haurà rebrots en les pròximes setmanes i mesos. "Està clar, estic convençut que en els pròxims mesos serem testimonis de rebrots. El que necessitem és que siguin el menys forts possibles i no posin més en tensió el sistema de salut", ha dit el president espanyol demanant "no abaixar la guàrdia".

També ha anunciat algun detall sobre l'obertura del comerç minorista a partir de dilluns amb cita prèvia. Serà possible que cada treballador atengui un sol client. Pel que fa els bars i restaurants, només es podrà demanar el menjar per telèfon o aplicacions mòbils, no en el mateix local. En aquests casos s'hauran de crear corredors especials per a les persones més vulnerables, com ja estan fent alguns supermercats, amb un horari especial d'atenció per a la gent gran.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar dimecres que estaven preparant una ordre ministerial per detallar aquestes mesures, ja que actualment segons l'estat d'alarma l'hostaleria ha de continuar tancada, així com el comerç de proximitat que no sigui essencial, però a hores d'ara encara no s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), generant confusió als sectors afectats. Està previst que s'acabi publicant finalment durant el dia de demà diumenge i que Illa avui tingui un contacte informal amb la premsa per detallar les mesures. Serà doncs aquesta tarda quan s'haurà d'aclarir una de les principals incògnites del desconfinament: quan podrem anar a casa d'altres persones no vulnerables, i sota quines condicions.

En defensa de la província com a unitat territorial

La unitat territorial de referència de moment segueix sent la província. Tot i que la Moncloa es mostra disposada a canviar-la i a negociar-ho amb les comunitats, Sánchez ha dit que segons els experts és la unitat idònia perquè molts ciutadans no saben els límits de la regió sanitària i no estan acotats en les zones de mobilitat. Ha recordat que les capacitats sanitàries no seran l'únic indicador a tenir en compte per al desconfinament i que en termes de mobilitat la província és una unitat molt més clara.

Una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins el 23 de maig

En l'esfera política, Sánchez ha confirmat que tornarà a demanar al Congrés el pròxim dimecres 15 dies més de pròrroga de l'estat d'alarma, fins el 23 de maig. La intenció de l'executiu espanyol és prorrogar aquesta mesura excepcional fins al final del desconfinament, és a dir, fins a principis de juliol -si es té en compte que tots els territoris no passaran d'una fase a una altra a la mateixa velocitat-. El problema és que aconsegueixi tenir els suficients suports polítics: ERC i el PNB amenacen amb el no, mentre que el PP demana tenir més detalls del pla de desescalada per tornar a votar que sí.

"Hi ha pla B? No, l'únic pla és el de l'estat d'alarma" Pedro Sánchez President del govern espanyol

El president espanyol ha afirmat que no és un "capritx" anar prorrogant l'estat d'alarma i davant de les crítiques de l'oposició ha replicat que ha pres la decisió des de fa setmanes de "retre comptes" davant del Congrés. "Hi ha pla B? No, l'únic pla és el de l'estat d'alarma", ha asseverat, argumentant que aquesta mesura excepcional és l'única "garantia" per poder "blindar" l'escut social al voltant del coronavirus i "emparar" als treballadors, tant amb els ERTOs, com les ajudes a autònoms i avals per pagar el lloguer. "Apel·lo a la responsabilitat", ha dit a comunitats com Catalunya, Euskadi i Galícia, que demanen recuperar totes les competències. Sánchez ha insistit que "l'estat d'alarma és l'únic instrument constitucional per restringir la mobilitat" i s'ha emparat en què d'altres països europeus també l'estan fent servir. De fet, ha anunciat que cada dilluns previ a un debat de pròrroga de l'estat d'alarma parla amb tots els portaveus parlamentaris. Fins ara l'oposició ha dit que no havia rebut molt poques trucades de la Moncloa i tant el PP com Cs han negat aquest diumenge aquests contactes.

Pedro Sánchez, en 43 días, solo nos ha llamado dos veces por teléfono (una de ellas de 3 minutos) y una videoconferencia.



Nosotros, que lideramos la oposición, le hemos aprobado las medidas más drásticas de la historia democrática en España.



Sánchez miente otra vez. #NoHayPlanB — Partido Popular (@populares) May 2, 2020

16.000 MEUR per a les comunitats

Davant les crítiques a la falta de diàleg amb oposició, així com comunitats autònomes i patronal i sindicats, Sánchez ha assegurat que durant tot l'estat d'alarma ha fet marxa enrere en algunes mesures per escoltar les peticions d'aquests col·lectius. En aquest sentit, ha anunciat un fons de reconstrucció de 16.000 milions d'euros per a les comunitats, no reemborsable, que explicarà demà diumenge durant la reunió amb els presidents autonòmics. D'aquest fons, 10.000 milions d'euros serien per a despesa sanitària, que segons Sánchez és ara mateix amb el que estan gastant més les administracions, 5.000 milions d'euros serien com a conseqüència per a la caiguda de l'activitat econòmica, i 1.000 milions per a despesa social. En la conferència de presidents telemàtica també confirmarà el que ja va anunciar aquesta setmana la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que té intenció de negociar de forma bilateral amb cadascun dels territoris el pla de desconfinament.

En el terreny econòmic, ha anunciat l'aprovació d'una tercera línia de crèdit de l'ICO per valor de 24.000 milions d'euros per a petites i mitjanes empreses i que s'estan estudiant les queixes per la dificultat de tenir-hi accés. En total el govern espanyol haurà posat a disposició un total de 60.000 milions d'euros. Pel que fa els ERTOs, ha assenyalat que s'està parlant amb sindicats "adaptar-lo2A al període de desconfinament, és a dir, que siguin progressius. Al seu parer, el que busquen és "convertir-los en incentius per a la reincorporació laboral".

Gairebé 2 milions de tests ràpids

Sánchez ha volgut sortir al pas de les crítiques per les xifres de tests enviats a l'OCDE, en què inicialment Espanya estava en el vuitè lloc en el rànquing de països que en feia més i que després queia a la dissetena situació. Avui el president espanyol ha afirmat que Espanya en realitat ja està en la cinquena posició amb les noves dades, que ha actualitzat: fins el 30 d'abril s'han fet 1.351.130 proves PCR i 581.325 de ràpids o anticossos. En l'última setmana en total hi ha hagut 290.000 PCR i 271.000 tests ràpids.