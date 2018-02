Costa nega que Torrent els informés del recurs a Estrasburg per la investidura de Puigdemont

Josep Costa, vicepresident primer de la mesa del Parlament, ha negat avui que el president del Parlament, Roger Torrent, els notifiqués ahir el recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per les mesures cautelars que el Tribunal Constitucional ha imposat a Puigdemont: "Teníem reunió de la mesa i abans de la reunió vam parlar de la proposta de la reforma de la llei de presidència i la qüestió d'Estrasburg no formava part de l'ordre del dia; es va conèixer a través d'un comunicat", ha explicat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) en una entrevista a 'Els Matins de TV3'.

D'aquesta manera, Costa ha rebatut les afirmacions del portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que ahir va assegurar que Costa ho sabia i que era una proposta del mateix president Puigdemont. "És curiós perquè jo no vaig mantenir cap reunió personal amb Torrent, Sabrià té la necessitat d'explicar coses a la premsa i fer un relat públic, però no vam parlar de promoure mesures cautelars i de redactar un comunicat; si volien fer aquesta actuació l'hauria transmès al president Puigdemont", ha denunciat el representant de la mesa.

Costa ha assegurat que n'havien parlat prèviament, però no pas ahir, i sense demanar mesures cautelars al TEDH. "Tota la persecució que està patint Catalunya acabarà a Estrasburg perquè són abusos judicials que vulneren drets fonamentals, però s'hi ha d'anar quan s'hagin complert tots els tràmits". En aquest sentit, ha assenyalat que "tenim un equip de juristes que hi està treballant i entenc que Torrent vol donar suport a aquesta iniciativa, però no pot anunciar coses que s'estan treballant de manera discreta, no és pertinent fer-ho". "Cal defensar la sobirania del Parlament i cal ser rigorosos i no buscar efectes mediàtics que hi interfereixin", ha afegit.

En qualsevol cas, el vicepresident primer de la mesa ha volgut treure ferro a les discrepàncies internes entre JxCat i ERC: "El president Torrent volia deixar clar que segueix compromès amb la investidura de Puigdemont perquè segueix sent el candidat i aquesta és la lluita que a mi m'interessa, hem d'aportar solucions". "No tinc cap motiu per dubtar que ERC no vulgui que Puigdemont sigui el candidat, el gest de Torrent és mantenir públicament Puigdemont com a candidat", ha subratllat. El dirigent de JxCat ha deixat clar que "no ens hem d'entretenir en coses menors, minúcies, perquè els reptes que tenim davant són enormes i tenim un Estat que no vol respectar el resultat de les eleccions i que porta representants polítics com Mireia Boya davant de la justícia".

Sobre la retirada de la reforma de la llei de presidència, Costa ha assegurat que "a la reunió no se'ns va dir que hi hagués cap problema tècnic per reformar-la" i que la decisió que no s'abordés "no la compartim". "No crec que Torrent vagi per lliure, sinó que ho deu consultar al seu partit. La decisió de no posar-la a l'ordre del dia no la comparteixo i no se'm van dir que hi hagués cap defecte de forma", ha opinat. "Sempre hem defensat que el Parlament és sobirà per dotar-se de les seves pròpies normes i, per tant, només volíem clarificar que sí que està permès fer la investidura perquè Puigdemont és diputat i compta amb la majoria parlamentària", ha avisat.

"JxCat ha convocat reunions i no ha deixat d'assistir a cap trobada i no ens hem aixecat mai de la taula", ha afirmat Costa, que s'ha mostrat confiat a arribar a un acord. "Hem acordat el debat d'investidura i hi ha un pla per iniciar la legislatura, hi ha acords que s'estan complint i d'altres que estan pendents de resoldre, però JxCat aposta per la unitat d'acció perquè no tenim cap altra alternativa". Sobre el desencís que s'ha generat entre l'independentisme, Costa ha recordat que "l'Estat no ha acceptat els resultats de les eleccions i això no ens ho posa fàcil".

"El que està sobre la taula és la investidura de Puigdemont al Parlament. Volem esgotar totes les vies, si no, reclamarem que es modifiquin les normes per fer-ho possible demanant empara a les institucions i també a Estrasburg, però no estem en aquest escenari ara perquè tenim la llei de la nostra part, i la llei estableix que qui guanya les eleccions forma govern. Ni el TC ni el Consell d'Estat ha de dir com ha de fer les seves normes al Parlament", ha assegurat Costa. "No volem eleccions perquè volem que s'accepti el resultat electoral, si no, no som una democràcia i la Generalitat està en mans d'un partit que té quatre diputats a Catalunya i no podem permetre que els arbres ens impedeixin veure el bosc", ha sentenciat.