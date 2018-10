La Crida s'inclina per constituir-se com un partit que permeti la doble militància tot i els recels de part del PDECat

A pocs dies de la fundació de la Crida -dissabte a Manresa-, es va concretant la forma del nou "moviment" polític de l'expresident Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i l'actual cap de l'executiu, Quim Torra. Segons fonts coneixedores del projecte, els impulsors s'inclinen ara per ara per constituir el moviment com un partit polític que permeti la "doble militància", ja que havent estudiat diverses opcions consideren que és la "millor manera" per poder concórrer en unes eventuals eleccions. Uns comicis, en tot cas, que no seran els municipals on la Crida ha "renunciat" a presentar-se.

"La llei no deixa gaire marge", afirmen els consultats, que recorden que per presentar-se a uns comicis hi ha opcions limitades: es pot concórrer com a partit polític o com una coalició electoral de partits polítics. L'altra opció és fer una agrupació d'electors però té limitacions: no es tracta d'una plataforma estable -es fa per cada procés electoral concret- i, a més, no pot aliar-se amb cap partit polític, la qual cosa implicaria que els partits que volguessin sumar-se a la Crida -ara només s'hi ha mostrat disposat el PDECat- haurien de renunciar a presentar-se en els comicis.

"La nostra voluntat no és fer un partit polític tradicional però no hi ha gaire marge per la fórmula jurídica", afirmen les fonts, que remarquen que es constitueixen amb l'objectiu d'assolir la "república" i amb el "compromís" de dissoldre's si no s'aconsegueix. És per això que probablement en la ponència organitzativa que es presentarà dissabte es parlarà de "moviment".

I és que malgrat que jurídicament sigui un partit, els seus impulsors -segons fonts coneixedores- volen organitzar la Crida com una plataforma "amb diferents espais ideològics". Una manera d'aspirar a aglutinar altres formacions -tot i que ERC i la CUP ho han rebutjat- i encaixar també amb el PDECat, malgrat que dilluns el seu president, David Bonvehí, va expressar els recels que la Crida es constituís com a partit. De fet, una part de la formació s'ha mostrat reticent a aquesta opció i fins i tot amenaça amb plantar-se. "De partit ja en tinc un", reiteren.

Segons fonts consultades per l'ARA, aquest dimarts s'ha mantingut una reunió al Parlament del grup parlamentari de JxCat on s'ha exposat que la constitució de la Crida aniria en aquesta línia. Tanmateix, fonts del PDECat creuen que ara per ara la definició encara és "ambigua" i que estudiaran el seu encaix un cop es presenti la Crida a Manresa.

Partidaris de la Crida dins el partit, defensen que una de les opcions seria que el PDECat permetés la doble militància, afegint aquesta excepció malgrat que ara els estatuts no ho inclouen. Sigui com sigui, serà la comissió formada pels exconsellers del partit a la presó i a l'exili, Bonvehí, i la vicepresidenta, Míriam Nogueras, els que faran una proposta per sotmetre aquesta fórmula a votació de la militància.