El dia que Iglesias va aplaudir el rei

Hi ha dies que ja no s'esperen amb impaciència al Congrés. Fa quatre anys, la visita de la família reial era un esdeveniment comentat amb setmanes d'antelació. Visites a la perruqueria, vestits de còctel nous, cues per fer-se selfies... Però el cúmul de dies històrics –i celebracions històriques– comença a pesar en la política madrilenya. I més si qui cal rebre amb fastos és Felip VI per donar el tret de sortida a la legislatura quan qui presideix la Moncloa és un govern de coalició integrat per un partit que s'autoanomena republicà. L'acte d'avui és un tràmit. Al Congrés el que realment es respira són ganes de tenir certa rutina i acabar per un temps amb la concatenació d'eleccions.

Els diputats i senadors d'Unides Podem s'esperen fins a l'últim moment per entrar a l'hemicicle. La tribuna està mig buida i dues files d'escons buits ben bé al fons recorden la plantada de gairebé mig centenar de diputats i senadors dels partits independentistes. Només la impaciència de Vox per acaparar la bancada de darrere de Pedro Sánchez recorda que està a punt d'entrar el rei.

Ball d'escons

Santiago Abascal vol reeditar la foto del maig passat darrere del llavors president espanyol en funcions en la constitució de la mesa del Congrés. Però, gràcies a l'irreductible José Zaragoza, no ho aconseguirà. El portaveu del PSC a la cambra es planta i no deixa avançar l'extrema dreta. Enmig d'aplaudiments, una sèrie de diputats socialistes es posen drets davant dels diputats de Vox fins que els d'Abascal es veuen obligats a anar-se'n a ocupar els llocs a l'àrea del PP.

Entra la casa reial i totes les mirades se centren en Pablo Iglesias, que acaba de dedicar un somriure còmplice a Pedro Sánchez. El líder d'Unides Podem, però, no trenca files i inicia un aplaudiment poc entusiasta al cap d'Estat. El segueix la ministra Irene Montero, mentre Alberto Garzón, a la seva esquerra, ajunta les mans i per primera vegada a la vida també homenatja el "ciutadà Borbó", com l'ha anomenat sempre abans de posar els peus al consell de ministres. Dues files enrere els portaveus d'Unides Podem es posen de braços plegats i deixen clar que no donen la benvinguda de Felip VI a la cambra. Tampoc el saludaran un cop acabat l'acte.

Iglesias, Montero, Yolanda Díaz i Alberto Garzón continuen el reconeixement en el besamans. I després amb una foto de família a la porta dels lleons. El govern de coalició fa pinya mentre els diputats de Vox i del PP criden visques a Espanya i a la Guàrdia Civil a mesura que passen diferents representants dels exèrcits. Tots els ministres responen amb un silenci absolut. S'acaba així un acte anacrònic en un Congrés que, en ple segle XXI, només obre les portes principals de l'hemicicle quan rep la visita del rei.