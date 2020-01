Cronologia d’una crisi política

DIJOUS 23

Tot explota. El Suprem referma la decisió de deixar sense escó Torra, i la Junta Electoral reclama a Torrent que executi la decisió. A més, la Junta Provincial dona dos dies al secretari general del Parlament per notificar-ne el substitut.

DIVENDRES 24

Torra posa més pressió sobre l’esquena de Torrent: fa un comunicat públic en què amenaça amb querellar-se contra qualsevol intent de fer canviar d’opinió o coaccionar al president del Parlament, que continua en silenci, així com el seu partit.

DISSABTE 25

Punt de partida d’un cap de setmana de negociacions. Pere Aragonès trenca el silenci d’ERC per defensar els pressupostos, deixant entreveure que si el Parlament desobeeix, els comptes perillarien i es podria abocar el país a un “col·lapse”.

DIUMENGE 26

Els socis de Govern no aconsegueixen arribar a una posició de consens. L’endemà al matí es reunirà la mesa sense un acord clar sobre què fer amb l’acta de diputat de Torra i hores després començarà un ple en què el president no sap si votarà.

DILLUNS 27

9.34 h: L’ordre de retirar l’acta

El secretari general del Parlament, Xavier Muro, dona instruccions per retirar l’acta de diputat a Quim Torra. En l’escrit dirigit a la mesa del Parlament, argumenta que el fet que el Tribunal Suprem no suspengués la decisió de la Junta Electoral Central de retirar-li l’escó ha fet canviar la situació del president, i recorda que el termini donat per la Junta Electoral Provincial per informar del seu substitut s’esgota avui.

10.08 h: ERC es reuneix

ERC es reuneix per estudiar l’escenari obert per la decisió del secretari general de la cambra, Xavier Muro. Hi assisteix el president del Parlament, Roger Torrent. Els republicans insisteixen que per “garantir la validesa de totes les votacions adoptades al ple” durant la sessió no es pot “comptabilitzar el vot” de Torra. “Suposaria la paràlisi del Parlament”, adverteixen.

11.00 h: Trobada de JxCat, ERC i la CUP que acaba en desacord

Per intentar arribar a un acord sobre com afrontar la situació JxCat, Esquerra i la CUP es reuneixen al Parlament. Sobre la taula, la proposta d’ERC que Torra segueixi de diputat de manera simbòlica mentre s’intenta guanyar el recurs al Tribunal Suprem. Ni JxCat ni la CUP, però, accepten que el president deixi de votar i la reunió acaba en desacord.

12.30 h: La mesa avala la retirada de l’escó a Torra

La mesa assumeix l’escrit del secretari general i deixa sense escó el president de la Generalitat. JxCat presenta un escrit per ratificar Torra com a parlamentari, però el president del Parlament, Roger Torrent, rebutja sotmetre-ho a votació.

13.30 h: Desacord entre JxCat i Esquerra

Esquerra i JxCat compareixen per separat al Parlament i evidencien la distància estratègica. ERC proposa suspendre temporalment Torra com a diputat, mentre que JxCat reclama al president del Parlament que defensi els seus drets.

15.18 h: Es descarta el vot de Torra

Roger Torrent comunica als diputats, en l’inici del ple del Parlament, que no comptabilitzarà el vot de Quim Torra. “Per garantir la validesa de totes les votacions, avui no podem comptabilitzar el seu vot”, expressa el president de la cambra legislativa. També es compromet a treballar per “revertir” la situació i que el cap de l’executiu pugui recuperar en el futur aquesta condició de diputat.

15.10 h: Torra titlla la decisió d’il·legal

Torra intervé al ple i reclama a Torrent que reverteixi la decisió de no deixar-lo votar, titllant-la d’“il·legal”. El president de la Generalitat avisa els socis de Govern que si no se li manté l’escó es posa en perill la “continuïtat de les institucions”. Llança un ultimàtum, però no revela si avançarà eleccions o es mantindrà de president sense escó.

17.55h: S’ajorna el ple

La junta de portaveus ajorna el ple del Parlament fins a la setmana que ve. Ho demanen JxCat, Cs, PSC i comuns, mentre que ERC, CUP i PPC preferien continuar la sessió. El punt de l’ordre del dia que queda pendent és el debat general de corrupció impulsat per Cs. El president Quim Torra no abandona el Parlament fins a les 20.00 h, i ho fa acompanyat de la cúpula de JxCat.