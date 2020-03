Cs i el PP estudien impugnar els pressupostos i allunyar la data de les eleccions

Cs i el PP han mantingut ja els primers contactes per presentar un recurs contra els pressupostos de la Generalitat del 2020 davant del Consell de Garanties Estatutàries, segons ha avançat el programa Planta baixa i han confirmat a l'ARA fonts coneixedores. El més rellevant d'aquest moviment és que, si confirmen la decisió d'impugnar els comptes, allunyaran la data de les eleccions catalanes com a mínim fins a les portes de l'estiu. Els dos grups encara no han decidit si presentaran el recurs junts o per separat. Si decideixen fer-ho per separat, el partit taronja haurà de deixar 10 firmes als populars, perquè amb quatre diputats no n'hi ha prou per portar un projecte de llei al Consell de Garanties Estatutàries.

El calendari amb el qual treballa el Parlament ara mateix és aprovar els pressupostos el dimecres 18 de març, però si algun partit els impugna, retardarà aquesta votació un mes, fins a mitjans d'abril, ja que s'haurà d'esperar que el Consell de Garanties es pronunciï. L'aprovació dels comptes va quedar lligada a les eleccions catalanes per desig exprés del president Torra: ell mateix va anunciar que quan el Parlament donés llum verda als pressupostos, anunciaria la data de les eleccions. Si els comptes s'aproven el 18 de març, les eleccions podran ser com a molt d'hora a mitjans de maig. Si no es poden aprovar fins a l'abril, els comicis no podrien ser com a mínim fins a mitjans de juny. Fonts parlamentàries consultades per l'ARA asseguren que la cambra ja treballa amb un nou calendari per aprovar els comptes si finalment són impugnats al Consell de Garanties. El nou ple seria el 20 i el 21 d'abril. No està convocat formalment, però els grups ja n'han parlat de portes endins. Si es confirma aquesta data, les eleccions no podrien ser abans del cap de setmana del 13 i 14 de juny.

Contra l'impost verd

Si el PP i Cs volen portar els pressupostos al Consell de Garanties hauran de presentar un escrit en què argumentin perquè consideren que són inconstitucionals. Ara mateix treballen amb la idea d'impugnar, sobretot, la llei de mesures fiscals dels comptes i, en concret, el nou impost ambiental que s'hi recull. Aquest tribut, avançat al seu dia per l'ARA, vol gravar les grans elèctriques i empreses de telefonia i està basat en el que es va crear a Extremadura. Un gravamen que ja va ser portat al Tribunal Constitucional en aquella comunitat autònoma, però al final l'anomenada ecotaxa va acabar avalada per l'alt tribunal. Populars i taronges tenen entre el 13 i el 17 de març, un dia abans del ple, per prendre la decisió definitiva. La comissió d'Economia on s'han de votar les esmenes abans del ple i elaborar el dictamen definitiu de la normativa s'ha ajornat un dia: estava previst per a l'11 de març i al final s'ha acordat passar-ho al dia 12.

La decisió d'allunyar els comptes també es pot llegir en clau interna dels partits. A Ciutadans, per exemple, li permetria guanyar temps (el 14 i 15 de març celebra una assemblea extraordinària) per intentar superar les pugnes internes que viuen des de l'adeu a Rivera i per explorar si és possible una coalició amb el PP. A la vegada, li farien un favor a JxCat, que també està en plenes negociacions sobre com es reordena aquest espai i es presenta a les eleccions.

El PSC presenta una bateria d'esmenes, però manté el 'no' als comptes

Per la seva banda, el PSC continua tancant la porta a aprovar els pressupostos de la Generalitat malgrat les pressions de JxCat, ERC i els comuns. Els socialistes, però, han presentat una bateria d'esmenes als comptes per "millorar-los". Ara bé, encara que el Govern decidís donar llum verda a totes les seves propostes, el PSC assegura que això no canviarà el seu vot contrari als pressupostos, perquè no són uns comptes "adequats per al futur del país". "No ens agrada el pressupost, no reverteix les retallades", ha afirmat la diputada socialista Alícia Romero en roda de premsa aquest matí.

Sigui com sigui, els socialistes han decidit presentar més de 400 esmenes en total, comptant les propostes entrades per millorar la llei de pressupostos (347) i també la llei d'acompanyament (74). Així, segons ha explicat Romero, han reassignat 202 milions d'euros en diferents partides de la normativa pressupostària que han extret, principalment, del capítol segon, que és el que es refereix a les contractacions externes.

Així, proposen, per exemple, reduir la partida del CTTI als 125 milions d'euros. "Ha augmentat molt el pressupost en els últims anys", ha assegurat Romero, que també ha apostat per fer una "auditoria externa a l'organisme per racionalitzar-lo". A més, els socialistes també proposen modificar partides destinades a educació, amb un augment, per exemple, de la partida destinada a l'escola inclusiva, o també a salut, amb un increment de les partides destinades a l'atenció primària i també per reduir les llistes d'espera (en què proposen destinar 20 milions d'euros més).

651x366 La portaveu econòmica del PSC al Parlament, Alícia Romero. / SÍLVIA JARDÍ / ACN La portaveu econòmica del PSC al Parlament, Alícia Romero. / SÍLVIA JARDÍ / ACN

Les prioritats per als socialistes són les partides que han modificat per la lluita contra la pobresa infantil, la segregació escolar, la indústria del coneixement i la recerca i també les partides destinades a salut, a més dels 10 milions d'euros més que creuen que s'haurien de destinar a "polítiques de dones". A més, el PSC també demana al Govern que creï, en el termini de 12 mesos, la segona part de l'impost de begudes ensucrades, és a dir, el que gravaria els productes ensucrats i amb greixos. Malgrat estar en contra de bona part de la proposta de pressupostos, els socialistes admeten que alguns impostos que hi estan inclosos van "en la línia" que defensen i Romero ha explicat que podrien votar-hi a favor.

Aquest divendres el Parlament ha publicat les quasi 2.000 esmenes que han presentat els grups als Pressupostos. El punt d'interès és si els partits de l'oposició seran capaços d'unir els seus vots perquè ens prosperin algunes, ja que és l'única manera que poden superar la majoria de govern de formen ERC i JxCat.