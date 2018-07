Cs i PP exigeixen que no hi hagi cap cessió al Govern

El nacionalisme és “insaciable” i “amb més privilegis, eines i recursos encara serà pitjor”. El líder de Cs, Albert Rivera, va voler llançar ahir aquest avís per a navegants a PedroSánchez. A vint-i-quatre hores que el president espanyol i el català, Quim Torra, es reuneixin per primer cop, la formació taronja, i també el PP, van exigir als socialistes que no facin cap cessió a l’independentisme. “Algú es pensa que Junqueras, Torra o Puigdemont es conformaran amb un copet a l’esquena i mitja competència? Volen liquidar el país”, es va autorespondre Rivera, que va rebutjar l’estratègia de la Moncloa d’intentar “apaivagar” la situació amb Catalunya.

En un acte a Palma amb l’ex primer ministre francès Manuel Valls, el líder de Cs va qualificar d’ingènua la idea d’Espanya com una “nació de nacions” que defensa Sánchez. “A l’Espanya que jo vull, l’últim poblet de Girona és tan espanyol com el passeig de la Castellana”, va argumentar. I mentre al seu costat Valls cridava a defensar la Constitució per evitar la “destrucció” d’Espanya, l’exvicepresidenta espanyola i candidata a liderar el PP Soraya Sáenz de Santamaría apel·lava a la unitat que les forces constitucionalistes van demostrar amb l’aplicació del 155.

“Demano a Sánchez que tingui molt present aquest acord en el qual vam treballar lleialment [...] abans de reunir-se amb Torra”, va dir, afegint: “Li demano que no faci passos enrere”. Santamaría, que es va vantar del fet que el govern de Mariano Rajoy no cedís “ni una sola competència” a la Generalitat, va fer la mateixa advertència que Rivera: “Les cessions als independentistes són una meta volant de la seva meta definitiva, que és la independència”, va assegurar.

Tant Cs com PP acusen el PSOE de fer concessions a l’independentisme com a compensació pels vots a la moció de censura que va fer caure Rajoy, i el partit taronja fins i tot va arribar a demanar ahir al president espanyol que no es reuneixi amb Torra fins que no “rectifiqui” i renunciï de manera clara a qualsevol via unilateral. Fins ara, però, els socialistes han recorregut la moció aprovada al Parlament per ratificar la declaració del 9-N i ja han avisat que en cap cas aixecaran el seu veto sobre l’autodeterminació.

Tardà obre la porta a desobeir

És per això que ahir, a l’altre extrem de Cs i PP, la CUP refermava que no espera “res” de la reunió d’avui a la Moncloa. La diputada Maria Sirvent va dir a Catalunya Ràdio que “un diàleg amb algú que no accepta el dret a l’autodeterminació està viciat des del principi” i no és “real”. Al seu parer, l’únic que farà la trobada entre presidents és acostar més Catalunya al “marc autonomista”.

No gaire més optimista es va mostrar RAC1 el diputat d’ERC al Congrés Joan Tardà. Si bé va posar en valor que el PSOE estigui disposat a “parlar” de tot, va dir que és difícil refiar-se de qui “ha permès que hi hagi presos polítics i exiliats”. Defensor del diàleg, Tardà també va avisar: “Haurem de desobeir, quan calgui”.