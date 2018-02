Cs demana a Rajoy que esculli: o ells o el PNB

El Procés ha desaparegut aquest dimecres de la sessió de control al Congrés. Però Ciutadans no ha dubtat a substituir-lo pel debat sobre el dret a decidir a Euskadi, després que el PNB l'hagi afegit en l'esborrany de reforma de l'estatut basc. Només una setmana després que s'evidenciés el trencament entre Mariano Rajoy i Albert Rivera en la primera sessió de control al Congrés del 2018, avui el partit taronja ha anat un pas més enllà i ha reptat el govern espanyol a escollir entre ells o bé els nacionalistes bascos per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, una quadratura del cercle impossible perquè els números no donen.

"Amb els nacionalistes no es pot construir res. Vostès van regalar al PNB un 'cuponazo' injust a canvi d'uns pressupostos generals de l'Estat que tenen bloquejats els nacionalistes bascos perquè està en vigor l'article 155 de la Constitució", ha assenyalat el portaveu de Cs, Juan Carlos Girauta. La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, li ha retret que busqui la divisió entre els que defensen la unitat d'Espanya i que parli del Parlament basc quan ni hi tenen representació. "Abans que vostès existissin en aquesta casa molts diputats ja fèiem una fèrria defensa de la sobirania nacional", li ha etzibat.

"El líder de Cs més que el soci d'investidura del PP sembla el líder de l'oposició" Fernando Martínez-Maillo Coordinador general del PP

Poc després, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha retret a Rivera que faci més de "líder de l'oposició" que no pas de "soci d'investidura" del PP. "Cs està desitjant votar [...]. Li demanem que reflexioni per sobre d'interessos partidistes", ha conclòs.