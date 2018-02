Rajoy i Rivera evidencien el trencament al Congrés

La primera sessió de control al govern espanyol en dos mesos va posar de manifest ahir al Congrés el distanciament total entre Mariano Rajoy i Albert Rivera. La guerra en la dreta espanyola ja es lliura a cara descoberta i la resposta a Catalunya continua sent el principal cavall de batalla. Mentre el PP critica la “inacció” d’Inés Arrimadas al Parlament per no presentar-se a una investidura fallida, Ciutadans burxa ara en els diners del fons de liquiditat autonòmic (FLA), que, suposadament, segons una interlocutòria del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona que investiga l’1-O, el govern de Carles Puigdemont hauria destinat a finançar el referèndum.

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va prometre a l’estiu que “ni un cèntim” del FLA es destinaria a l’1-O. I ara Ciutadans s’hi aferra per posar en dubte l’eficàcia del govern espanyol contra l’independentisme, i més després que el recurs al Tribunal Constitucional servís per aturar la investidura a distància. Rajoy va tornar a assegurar ahir, en resposta a Rivera durant la sessió de control, que “no es va dedicar ni un sol euro del FLA al referèndum il·legal que suposadament s’havia de celebrar a Catalunya” i va reptar-lo a presentar factures de prova. El líder de Ciutadans va replicar-li amb la impressió de notícies d’ OK Diario i El Español amb la informació del jutge. I va fer un pas més enllà inèdit aquesta legislatura: va demanar dimissions si la justícia constata que Rajoy no ha dit la veritat. “No s’equivoqui d’adversaris a Catalunya”, va etzibar-li el president espanyol. Fonts d’Hisenda, però, s’afanyaven a puntualitzar que no podien garantir que no hi hagués “factures falses” en el FLA per finançar el referèndum.

Enfadat per l’estratègia de Ciutatadans -els dirigents populars al Congrés no amaguen la guerra oberta amb tot tipus de comentaris pujats de to-, el PP ja ha contraatacat al Senat, que investigarà el cúmul d’irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes durant la fiscalització de Cs durant els exercicis 2014 i 2015.

La remor d’anticipades

El període de sessions al Congrés ha començat amb l’interrogant de si Rajoy, tal com promet en les entrevistes que ha multiplicat en les últimes setmanes, aguantarà fins a finals de la legislatura. Rivera va verbalitzar per primer cop dimarts, en una intervenció en obert davant del seu grup parlamentari, que té intenció de posar bastons a les rodes al PP cada cop que incompleixi el pacte d’investidura. De fet, tot i que Cs va garantir el suport als pressupostos generals de l’Estat ja al setembre, ara ja posa condicions per aprovar-los: la dimissió de la senadora popular imputada en la trama Púnica, Pilar Barreiro. Rajoy s’hi resisteix a l’espera que s’obri judici oral, i incompleix així l’acord d’investidura.

De fet, en l’afany d’allunyar-se del PP i liderar l’oposició al Congrés davant d’un Pedro Sánchez inexistent, una delegació de Ciutadans es reuneix aquest matí amb Podem per negociar una reforma electoral que acontenti els dos partits nous en l’arc parlamentari espanyol. Serà una imatge inèdita que se sumarà a la presentació al TC per part del PSOE d’un recurs d’empara en contra dels vetos de Rajoy al Congrés. La legislatura se li complica al president espanyol.