Cs demana al govern de Sánchez que suspengui la reunió de la comissió bilateral

Ciutadans ha demanat al govern de Pedro Sánchez que suspengui la reunió d'aquesta tarda de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'executiu espanyol, inactiva des de 2011, perquè aquest tipus de trobades "legitimen" als separatistes "i els donen ales". Així ho creu el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, que, en una roda de premsa a la seu del partit al carrer Alcalá, ha insistit que Sánchez ha de convocar eleccions com més aviat millor perquè un govern no pot seguir sent "aliat" dels que volen acabar amb la legalitat. La solució a la crisi de Catalunya passa, segons la seva opinió, per tornar al pacte constitucionalista, "trencar amb els que volen trencar Espanya" i convocar eleccions a Espanya perquè hi hagi un govern "legitimat i fort" que pugui fer front a aquest desafiament.

Ciutadans, ha subratllat Villegas, veu amb preocupació l'executiu "feble" de Sánchez, en mans dels separatistes, als que legitima i que els legitima quan Sánchez es veu amb Quim Torra; el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ho fa amb el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall; i avui es reactiva la comissió bilateral. "Legitimen als quals boicotegen al rei i segresten els espais públics" i, a més, no tenen propòsit d'esmena, ha assenyalat, referint-se a les afirmacions del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha assegurat que portarà mesos negociar amb l'executiu el dret d'autodeterminació. Precisament, el dret d'autodeterminació i els presos polítics són dues de les qüestions que, a iniciativa del Govern, figuren a l'agenda de la comissió bilateral.

Villegas també ha opinat sobre la trobada que demà dijous mantindrà el president del govern espanyol amb el nou líder del PP, Pablo Casado i ho ha fet en clau catalana en subratllar que prefereix que Sánchez es reuneixi amb el president popular en lloc de fer-ho amb Torra. En tot cas, ha dit que es tracta d'una entrevista "dels vells partits", que fins ara no han estat capaços d'aportar les solucions que necessita Espanya.