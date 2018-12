Cs es querella al TSJC contra la mesa del Parlament davant "l'incompliment de les resolucions dels tribunals"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas i el portaveu de la formació, Carlos Carrizosa, han presentat aquest divendres una querella contra els membres de la mesa del Parlament de Catalunya davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "La mesa, presidida pel senyor Torrent, segueix sense complir les resolucions dels tribunals", ha dit Arrimadas. La diputada ha afegit que la suspensió de càrrecs electes queda contemplada en la llei d'enjudiciament civil i que Roger Torrent està adoptant "fórmules que la incompleixen".

La cap de l'oposició a Catalunya ha criticat el comportament dels partits independentistes, que, segons Arrimadas, "es pensen que son immunes dins i fora del Parlament. Alhora ha recordat el pronunciament d'ahir per part del Tribunal Constitucional, que avala la suspensió del càrrec de diputats defensada pel Tribunal Suprem.

A l'entrada del TSJC, Arrimadas també ha carregat contra Sánchez: "què més ha de passar a Catalunya perquè ens defensi?", ha manifestat la líder de la formació taronja a Catalunya. Arrimadas ha recordat que Sánchez va ser president gràcies al suport de Quim Torra, "un perill públic" i que aposta "per la via eslovena, que és la via de la guerra, animant als CDR a cometre actes violents". "Sánchex ha de deixar de fer l'estàtua i ha d'aplicar la constitució immediatament abans que passi una desgràcia", ha sentenciat la cap de l'oposició.

A banda, la líder de Ciutadans a Catalunya ha demanat que l'estat espanyol protegeixi els agents de policia. "Ells volen ordres per escrit, perquè se'ls està demanant que no actuïn, però sempre de paraula", ha assegurat Arrimadas.

"El que aconseguim a les urnes és guanyar"

Davant l'anunci que va fer ahir Cs al voltant de la presentació de la querella, el president del Parlament, Roger Torrent, ha respost al partit d'Albert Rivera a través de Twitter. "Volen guanyar als tribunals el que no guanyen al Parlament [...] En política la solució passa per les urnes, no pels jutjats", ha escrit Torrent.

Volen guanyar als tribunals el que no guanyen al #Parlament. Les seves amenaces no ens faran retrocedir ni un mil·límetre en la defensa dels drets i les llibertats. En política la solució passa per les urnes, no pels jutjats. https://t.co/b1Zm5bazOg — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 14 de diciembre de 2018

Respecte a aquest missatge, Arrimadas ha comentat que el que ha aconseguit Cs a les urnes és precisament "guanyar-los" i que el seu partit no governa "per una lleu electoral injusta". A més, la cap de l'oposició ha argumentat que "acudir als tribunals és un acte democràtic, mentre que els actes del CDR són amenaces".