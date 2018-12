Cs no descarta pactar amb Vox però prioritza un govern amb el PP gràcies a l'abstenció del PSOE

Cs evita negar si pactaria amb Vox a Andalusia. Malgrat la insistència dels periodistes, Inés Arrimadas no ha volgut contestar amb claredat si la seva formació es planteja arribar a un acord amb l'extrema dreta de cara a la formació de govern i ha subratllat la seva aposta per liderar un executiu "des del centre" amb el PP que tiri endavant gràcies a l'abstenció del PSOE. La líder de Cs a Catalunya ha assenyalat que si Susana Díaz "té tants inconvenients" amb Vox que s'abstingui en la proposta del partit taronja, que implicaria deixar fora del govern el PSOE. "L'única cosa certa és que el PSOE no continuarà a la Junta", ha assegurat en roda de premsa al Parlament, i ha assenyalat que Cs parlarà de les negociacions en una executiva que se celebrarà aquest dimecres, en un escenari en què està "tot molt obert".

Com ja va fer Albert Rivera, Arrimadas també s'ha resistit a definir l'espectre ideològic de Vox i ha assegurat que no caurà en el "parany del separatisme". "Tenen un líder com Oriol Junqueras parlant de les diferències genètiques de catalans i espanyols i després etiqueten a la resta de partits", ha denunciat la líder de Cs a Catalunya. Tanmateix, ha assenyalat que el de Cs i Vox "no és el mateix espai, tenim diferències importants". "Nosaltres a Europa tenim suport de Macron i ells de Le Pen i Salvini", ha apuntat. Preguntada per algunes de les qüestions que defensa Vox, com la derogació de la llei de violència de gènere o la supressió de les autonomies, Arrimadas ha recordat que l'independentisme va intentar derogar "tot un ordenament jurídic".

Malgrat defensar que no posen etiquetes a l'independentisme, Arrimadas ha subscrit les paraules del candidat a Andalusia, Juan Marín, quan va titllar de "colpista i racista" a Quim Torra, motiu pel qual el president de la Generalitat ha presentat una querella per injúries i calúmnies. "Seguirem denunciant les seves barbaritats, tant a Catalunya com a Andalusia", ha deixat clar, i ha recordat que el tres principals partits del Parlament Europeu "van condemnar" els articles "supremacistes" de Torra.

En relació a la compareixença d'Albert Rivera a la comissió d'investigació del 155 al Parlament, Arrimadas no ha contestat si el president de Cs hi compareixerà i s'ha limitat a criticar que es tracta d'un "altre xiringuito del Procés". "És molt curiós perquè [els independentistes] van bloquejar la comissió del cas Vidal i van bloquejar la comissió sobre espionatge polític", ha apuntat.

Acte pels 40 anys de la Constitució

Arrimadas ha anunciat que Cs celebrarà demà un acte amb Valls per commemorar el 40è aniversari de la Constitució i no ha mostrat sorpresa pel fet que Torra i el seu Govern no faci cap acte d'aquest tipus. "No estan d'acord amb els drets de manifestació, la llibertat i la solidaritat", ha opinat la líder de la formació taronja, que ha criticat que l'executiu de JxCat i ERC segueixi amb la "construcció de la República imaginària mentre ignora la realitat". "Segueixen les mobilitzacions dels funcionaris i el personal sanitari. La realitat ha passat per sobre del Govern", ha destacat.