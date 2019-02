Cs critica que l'independentisme "fa un gol" a Sánchez amb la "humiliació" del relator

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dimecres que l'independentisme "fa un gol" al govern espanyol després que l'executiu hagi acceptat incloure un relator en les negociacions amb la Generalitat. Arrimadas ha criticat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assumeixi el "relat separatista" i ha denunciat el que considera una "humiliació" a Espanya i una "vergonya" per als catalans.

En una entrevista a Cadena SER, Arrimadas ha insistit que introduir un mediador en la negociació suposa un vergonya "per a Sánchez, per al seu govern i per a tot Espanya". "Ha assumit el relat, el marc mental, que no pot fiar-se de la democràcia espanyola i que es necessita una figura externa que eviti abusos", ha recalcat.

Segons la líder de la formació espanyolista, això és el que volia l'independentisme i, amb Sánchez a la Moncloa, "ho ha aconseguit". "És un error per al futur de tots els catalans que no són independentistes i per al futur d'Espanya", ha subratllat. Per això, la dirigent de Ciutadans ha instat a "treure amb vots" Sánchez de la Moncloa, ja que entén que el "mal a la democràcia" anirà en augment com més temps passi el líder socialista al capdavant de l'executiu espanyol.

Així mateix, la líder de l'oposició a Catalunya ha assegurat que aquest episodi dona la raó a Ciutadans de no asseure's a negociar a la taula de partits promoguda per la Generalitat, ja que es tracta d'"una trampa". "Amb els partits a Catalunya vull dialogar al Parlament. Amb aquesta decisió s'ha vist el nostre encert de no participar en aquesta farsa de la taula de diàleg que volien posar en marxa", ha afirmat Arrimadas.