Cs posa en dubte el suport als pressupostos de Rajoy

Ciutadans se sent reforçat després de la victòria en les eleccions del 21 de desembre a Catalunya. Però no només en l’arena catalana, sinó també en l’estatal. Per això el partit d’Albert Rivera s’esforça a marcar perfil propi respecte a Mariano Rajoy, a qui aspira a desbancar a la Moncloa en unes futures eleccions generals. Després d’uns mesos de sintonia gairebé absoluta entre el president espanyol i el seu “soci preferent”, que va arribar a anunciar un acord de suport als pressupostos del 2018 quan ni tan sols s’havien redactat, ara els de Rivera posen en dubte aquest aval.

Senadora imputada

L’argument que esgrimeix Ciutadans té a veure amb el seu tema estrella, amb permís de Catalunya: la corrupció. La imputació de la senadora popular Pilar Barreiro en el judici per la trama Púnica, que es va saber dimarts, va comportar que el partit taronja en demanés la dimissió immediata per mantenir la vigència del pacte que mantenen amb el PP des de la investidura de Rajoy. Segons el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, és “condició sine qua non ” que Barreiro abandoni l’escó perquè el seu partit acabi donant suport als pressupostos estatals. El portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, per la seva banda, va acusar Ciutadans de “frivolitzar” amb els interessos dels espanyols posant en dubte el seu suport als pressupostos i els va acusar d’estar intentant “ocultar altres coses”, en referència a l’informe del Tribunal de Comptes que qüestiona el finançament del partit presidit per Albert Rivera.

El PP i Ciutadans comencen a deixar enrere la sintonia gairebé absoluta que ha caracteritzat els primers mesos des que van arribar a un acord d’investidura i es comencen a mesurar, pensant en clau electoral.