Cs no vol trencar el pacte amb el PP i el PSOE no veu "viable" una moció de censura contra Cifuentes

Amb l'auge de Ciutadans a les enquestes, el partit taronja manté els equilibris de fer oposició activa al PP i mantenir els pactes d'investidura de Mariano Rajoy al govern espanyol i de Cristina Cifuentes a la Comunitat de Madrid. En aquest segon cas, la possibilitat d'una moció de censura ha cobrat força després de les declaracions del presumpte cap de la trama Púnica Francisco Granados, que va assenyalar el nom de Cifuentes com a integrant d'un "nucli" que va finançar irregularment les campanyes electorals d'Esperanza Aguirre el 2007 i el 2011.

El portaveu de Cs a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asseverat aquest dijous que no negociarà una moció de censura amb l'oposició per "respecte al pacte amb el PP", però no s'ha estalviat crítiques al PSOE, a qui ha instat que "aclareixi" si vol o no fer el pas. Al seu parer, els socialistes no són capaços d'impulsar un projecte "regenerador" com, segons Aguado, sí que és capaç de proposar el partit taronja.

Tot plegat, després que el secretari general del PSOE a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, hagi declinat tirar endavant una moció de censura perquè no la veu "viable", en quedar només un any de legislatura i constatar que tampoc rebria els suports suficients. Tot i això, ha assegurat que hi hauria motius per fer-la, donat al clima de "putrefacció en la política madrilenya per la corrupció del PP". Així, Franco ha maquillat el posicionament del president regional del partit, Manuel Robles, que en la darrera executiva de la formació va apuntar com a "opinió personal" que el PSOE hauria de presentar la moció de censura contra Cifuentes. Una iniciativa a què Podem sí que fonaria suport, tal com ha destacat la portaveu del partit a l'Assemblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta. "Aquesta possibilitat em sembla excel·lent", ha apuntat, i ha afegit que "els fets cada vegada són més greus i no hi ha diferències entre el vell i el nou PP".

Al seu torn, el PP ha rebutjat aquest plantejament i l'ha titllat de "broma" perquè es produeix després d'unes manifestacions d'una "persona amb delictes gravíssims", en referència a Granados."Està intentant esquivar l'acció de la justícia acusant altres persones sense proves", ha lamentat el portaveu del PP, Enrique Ossorio, des dels passadissos de la cambra madrilenya.