Cs critica que el PSOE s'hagi plantejat derogar el decret que va permetre que les empreses marxessin de Catalunya

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha criticat aquest dilluns que el govern espanyol s'hagi plantejat derogar el decret que va permetre que entitats financeres i empreses marxessin de Catalunya. En referència a les declaracions a RAC1 de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, que va assegurar que "s'ha d'ajudar a crear un marc de seguretat i estabilitat a Catalunya perquè les empreses que van marxar tornin". Malgrat aquestes declaracions, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va assegurar ahir al programa 'El objetivo' de La Sexta que la norma es mantindria sense alteracions.

Tot i això, Rivera ha volgut manifestar que estan "en contra de la derogació d'aquest decret", perquè considera que és el "decret que va permetre a les entitats financeres i empreses no fer fallida durant el cop separatista a Catalunya". A més, ha valorat aquests missatges com que als socialistes "no els importa l'economia ni les empreses, ni la seva seguretat jurídica".

En roda de premsa després de la reunió del comitè executiu, Rivera ha valorat també els pressupostos que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, envia aquest dilluns a Brussel·les com a "paper mullat fins que no tinguin majoria". Rivera ha aprofitat també aquesta roda per manifestar que "li preocupa que Sánchez enviï a Zapatero a negociar els pressupostos amb Otegui", en referència a la reunió mantinguda entre l'expresident socialista i el líder d'EH Bildu del 8 de setembre.

En la mateixa línia, el Partit Popular ha manifestat també la seva desaprovació en referència a aquesta reunió i ha criticat que "Sánchez està callat davant d'unes gravíssimes acusacions". El secretari general del PP, Teodoro García, ha afirmat en roda de premsa que des del seu grup "s'oposaran amb tota la seva força parlamentària al Congrés i al Senat" per vetar aquests pressupostos, perquè volen "uns pressupostos que no només agradin a Brussel·les, sinó també als espanyols". Egea ha dit que el líder del partit, Pablo Casado, "viatjarà dimecres a Brussel·les per tranquil·litzar les institucions europees".