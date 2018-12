Cs reitera que Vox no formarà part de l'acord a Andalusia i carrega contra el PP per no "assabentar-se'n"

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha reiterat aquest divendres, a la roda de premsa per fer un balanç de l'any, que no hi haurà "un tripartit" al govern andalús, en referència a un acord amb el partit d'extrema dreta Vox. I ha carregat contra el PP per unes declaracions del seu líder Pablo Casado, en què va dir que l'escenari d'Andalusia era un preludi de noves aliances entre Vox, Cs i PP en tots els àmbits, Villegas ha sentenciat que Casado "no s'entera de què està passant a Andalusia".

Des que van començar les negociacions, Cs ha manifestat el seu desacord en què Vox en formi part. Perquè, a parer seu, l'acord passa per PP i Ciutadans, i la resta de partits, i ha apel·lat directament a Vox i PSOE, l'únic que han de fer és "no bloquejar-lo" i han de permetre que Andalusia "inici una nova etapa de canvi". I ha avançat que l'acord està quasi bé tancat. El secretari general, a més, ha asseverat que el que volen amb aquesta fórmula és que tots els grups tinguin representació a la mesa del parlament andalús.

Malgrat això, Villegas ha hagut de respondre sobre el suport que va rebre de Vox la candidata de la seva formació, Marta Bosquet, per poder ser presidenta del parlament andalús, ja que ho va aconseguir amb 59 vots a favor, és a dir, amb els de PP, Cs i també del partit d'extrema dreta. Preguntat per si havien permès una "subrogació" d'un pacte PP-Vox, Villegas ho ha descartat i ha tornat a dir que la seva actuació sempre ha anat encaminada a què tots els partits estiguessin "representats" i ha aprofitat l'ocasió per recriminar a la formació d'esquerres, Adelante Andalucía, la seva decisió d'"excloure's de la mesa".

A més el secretari d'organització ha evitat respondre si, en cas que, finalment, es fes alguna concessió al partit d'extrema dreta- com acceptar alguna de les seves mesures o fins i tot, que la formació entrés al govern andalús- Cs preferiria quedar-se a l'oposició i ha afirmat que "l'únic escenari que contemplen és un acord" amb el PP. I que, en cas que aquesta hipotètica situació es produís ja veurien les decisions que prendrien.