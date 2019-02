Cs veta els pactes amb el PSOE després del 28-A

Ciutadans feia setmanes que havia descartat arribar a possibles acords amb Pedro Sánchez després de les eleccions generals del 28 d’abril, en considerar el president espanyol “part del problema”. Aquest dilluns, però, la formació taronja ha fet un pas en la seva executiva, i ha aprovat per unanimitat descartar acords amb el PSOE després d’aquests comicis, segons ha informat el secretari general i director de campanya, José Manuel Villegas.

El moviment arriba després que Sánchez i altres membres del PSOE hagin incrementat la distància de Ciutadans, que no descartava fins ara empènyer el PSOE a descavalcar el seu líder, si tenien prou escons per ser determinants en la formació de govern. La jugada tenia molts números de conduir al bloqueig si es compleixen les enquestes, que apunten a una victòria de Sánchez, tot i que es podria quedar sense majoria d’esquerres per la caiguda de Podem, que hauria fet molt difícil una operació per fer-lo fora de la formació socialista, sobretot tenint en compte que ja va ser víctima d’un cop de palau fa dos anys, del que va tornar reforçat després d’unes primàries.

”Ciutadans no pactarà ni amb el PSOE ni amb Pedro Sánchez per a un futur govern d’Espanya. Sánchez ha d’anar a l’oposició després de governar gràcies al suport dels separatistes”, ha justificat Villegas, que l’ha qualificat de “president ganga” per a les formacions independentistes.