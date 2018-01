Puigdemont s'inclina ara per no demanar permís al Suprem per a la investidura

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que el president de la Generalitat cessat es decanta ara per no demanar permís per ser investit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, tal com li exigeix el Constitucional, però tot i així no descarta presentar-se al debat del Parlament.

En una entrevista a Rac1, Cuevillas ha explicat que probablement recorrerà la resolució del Tribunal Constitucional, que veta la investidura a distància i acorda que cal comptar amb l'autorització del jutge Llarena per ser reelegit president, encara que encara han de decidir a través de quina via es vehicula el recus: al mateix TC, al Suprem o al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Cuevillas tampoc sap a hores d'ara què farà el president demà, dia en què hi ha convocat el ple d'investidura al Parlament. "Ell farà el que cregui més convenient per a la causa que ell defensa", ha afirmat.

En un principi, la idea era demanar autorització judicial al Suprem perquè Puigdemont acudeixi al ple d'investidura, però "després de donar-li voltes" cada vegada veu "més lluny aquesta possibilitat", com ha avançat l'ARA. "No volem acceptar que la investidura pugui estar sotmesa a una autorització prèvia perquè això és un escàndol que va en contra dels drets humans", ha dit, i ha afegit que està convençut que si demanen permís, no obtindrien cap resposta immediata: "Ens diria passi per aquí i ho parlem".

Malgrat no demanar permís a Llarena, Cuevillas, que ha admès que no sap on és ara Puigdemont, no descarta que Puigdemont es presenti demà al Parlament. "No ho he descartat mai. Si ell considera que per fer petar la cafetera ha de venir i fer-se empresonar, té la valentia per fer-ho", ha assegurat. En tot cas, en aquest supòsit Cuevillas diu que Puigdemont no hauria de ser detingut, perquè és diputat i té immunitat parlamentària.

Al llarg d'aquest dilluns es concretarà la via del recurs de Puigdemont a la resolució del TC, ja sigui al propi TC, al Suprem o al Tribunal Europeu de Drets Humans. "Tot el que fem ho fem mirant a Estrasburg", ha afirmat Cuevillas, malgrat que el procés pot allargar-se més de sis anys.

L'advocat del president cessat ha sigut molt crític amb la resolució del TC: l'ha arribat a qualificar de "monstruositat" i "disbarat", i també ha dit que "no hi ha per on agafar-la". "La resolució és nul·la de ple dret, però està vigent", ha constatat, i ha afirmat que davant d'aquest "despropòsit" no tenen cap altra opció que "seguir denunciant els flagrants incompliments de l'ordenament jurídic", segurament a Europa però abans "esgotant les vies espanyoles, encara que no ens donaran la raó", ha dit Cuevillas.