Cuixart: "El nostre límit mai més no pot ser ni la presó ni l’exili"

La vigília que es compleixin els 1.000 dies que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó, el president d'Òmnium ha reaparegut en un vídeo gravat des de la presó de Lledoners. Cuixart s'ha refermat en el seu compromís de lluitar perquè Catalunya pugui decidir el seu futur i ha deixat clar que ni la presó ni l'exili poden ser-ne un obstacle. "El nostre límit mai més no pot ser ni la presó ni l'exili", ha defensat. De fet, el president de l'entitat cultural ha assegurat que la repressió de l'Estat també actua com una "palanca de lluita".

En aquest sentit, Cuixart ha tornat a apostar per la "lluita noviolenta i la desobediència civil" com a instruments per "transformar la societat". "Ho tornarem a fer", ha reiterat el president d'Òmnium en el vídeo, on també ha avisat que "ni la violència institucional ni la presó segrestaran la mobilització social ni la voluntat democràtica del poble de Catalunya".

Aquest diumenge farà 1.000 dies que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó arran de l'organització del referèndum de l'1-O. El Tribunal Suprem els va condemnar, l'octubre de l'any passat, a nou anys de presó.