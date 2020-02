"Us vaig dir que tornaria i he tornat": Cuixart surt de Lledoners per anar a treballar després de dos anys

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha sortit aquest dijous de la presó de Lledoners per tornar a treballar per primer cop a la seva empresa des que va ser empresonat. Quan hi ha arribat, el líder independentista s'ha adreçat als treballadors d' Aranow, l'empresa que va fundar e l 2003 i que es dedica a fabricar embalatge flexible, situada a Sentmenat, enmig d'una gran expectació mediàtica. "Us vaig dir que tornaria i he tornat", els ha dit enmig d'abraçades.



Cuixart, a qui l'ha anat a buscar un membre de l'entitat i que no estarà custodiat per la policia, treballarà de 9 a 14 hores i a la tarda farà dues hores de voluntariat abans d'ingressar de nou a la presó a les vuit del vespre. Cuixart i Jordi Sànchez són els dos primers presos polítics que s'han beneficiat de la concessió per part de la junta de tractament de Lledoners del 100.2, una via a cavall del segon i el tercer grau que permet als interns sortir del centre penitenciari per anar a treballar, per fer voluntariat o per tenir cura de familiars. El fet que Cuixart treballi i faci voluntariat li permetrà poder sortir de la presó cinc dies per setmana però hi haurà de tornar per dormir. L'expresidenta del Parlament i de l'ANC Carme Forcadell també podrà començar a sortir via 100.2 de forma imminent.



Els Jordis podran sortir de dilluns a divendres de la presó però hi hauran de tornar cada dia per dormi

822 dies després d'entrar a la presó, Cuixart va sortir el 16 de gener per primera vegada del centre penitenciari fent ús del seu primer permís de dos dies. Els permisos no tenen res a veure amb l'aplicació del 100.2 i aniran en paral·lel a partir d'ara. De fet, el president d'Òmnium està pendent d'un segon permís, en aquest cas de 72 hores al que la fiscalia s'oposa, però que ja compta amb l'aval de la jutge de vigilància penitenciària. La fiscalia encara pot recórrer a l'Audiència de Barcelona.



En el cas del 100.2 també ha de ser la jutge (i l'Audiència en última instància) la que l'autoritzi, però a diferència dels permisos, els presos els poden començar a gaudir de forma immediata sense esperar la resolució.