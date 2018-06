Òmnium obrirà una delegació a Brussel·les per denunciar la repressió davant d'Europa

Òmnium Cultural obrirà els pròxims dies una delegació a Brussel·les per "denunciar davant d’Europa els atacs a les llibertats i els drets civils". "Una nova seu d’Òmnium a Europa que hi serà sempre, fins i tot si algú tornés a tenir la temptació d’il·legalitzar-nos, continuaríem treballant des d’allà". "No podran amb nosaltres", ha afirmat aquest dissabte el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri. L'anunci l'ha fet a l'assemblea general d'Òmnium, que s'ha dut a terme al pavelló de la Vall d'Hebron i ha servit per reelegir Jordi Cuixart com a president de l'entitat. Aquest dissabte, precisament, es compleixen vuit mesos de la seva entrada a Soto del Real juntament amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.

Davant de les més de 2.500 persones que han participat al conclave –ha estat l'assemblea general més multitudinària de la història d'Òmnium –, Mauri ha dit que la nova delegació a la capital belga també servirà "per projectar al món la riquesa de la nostra cultura diversa, la immensitat de la nostra llengua i la defensa fèrria dels nostres drets", i ha sentenciat: "El moment polític que viu Catalunya és també una oportunitat per refer l’Europa de les persones".

En un missatge des de la presó, Cuixart ha cridat el sobiranisme a impulsar sense "renúncies" el diàleg amb l'Estat. "Al marge de la direcció política real que emprengui el nou govern espanyol del PSOE, el sobiranisme democràtic no pot focalitzar la seva estratègia en el moviment antirepressiu: ha de seguir abanderant l’oferta de diàleg permanent, però sense demanar renúncies a ningú", ha dit en una carta que s'ha llegit a l'assemblea.

Mauri n'ha recollit el guant i també ha defensat "el diàleg amb tothom, sense condicions, però sense renunciar a res". Mauri ha afegit, això sí, que el diàleg només és possible amb "qui respecti els drets humans, qui no atiï la confrontació ni sigui còmplice de l’extrema dreta, que hem de foragitar dels carrers sense dilació". En aquest sentit, ha carregat contra el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que va dir que Catalunya és "a la vora d'un enfrontament civil". "El nostre país no viu a les portes de cap confrontació civil. Irresponsables i indecents tots els que atien aquestes banderes d’infàmia. Ja n’hi ha prou", ha replicat Mauri.

540x306 Més de 3.000 persones han participat a l'assemblea general d'Òmnium al pavelló de la Vall d'Hebrón / BERNAT VILARÓ / ACN Més de 3.000 persones han participat a l'assemblea general d'Òmnium al pavelló de la Vall d'Hebrón / BERNAT VILARÓ / ACN

Mauri, que ha estat molt contundent durant el discurs, ha reclamat un cop més l'alliberament dels presos: "No ens valen debats estèrils sobre acostaments a presons [...] L’únic que ens val és l’alliberament immediat de tots els ostatges d’aquest sistema vell i caduc, que només busca revenja", ha dit, moment en què ha arrencat crits de "llibertat" del públic. "Prou de plorar els nostres presos; sortim a reinvidicar-los, perquè en la lluita per la seva llibertat hi ha la llavor de totes les victòries", ha afegit. En un moment de l'acte, els castellers de Vilafranca han fet un pilar en record dels presos, com els que aquesta tarda es faran en diversos punts de Catalunya, coincidint amb els vuit mesos de presó dels Jordis.

Cuixart ha estat reelegit com a president de l'entitat amb 28.151 vots dels socis –d'un total de 28.183 –, que també han decidit mantenir Marcel Mauri com a vicepresident primer. El multitudinari acte ha comptat amb la presència dels presidents de la Generalitat i el Parlament, Quim Torra i Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com diversos consellers, representants de tots els partits independentistes, dels comuns i dels sindicats majoritaris.