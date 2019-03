Cunillera informa la JEC sobre el manteniment dels llaços i avisa que l'organisme ordenarà als Mossos que els retirin

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha informat aquest dimarts a la tarda la Junta Electoral Central que el president de la Generalitat ha mantingut els llaços grocs i les pancartes en favor de l'alliberament dels presos polítics tot i la prohibició, segons han informat fonts de la Moncloa, que han deixat la resposta en mans de l'organisme de control dels processos electorals. El govern espanyol, però, ja ha avisat en quin sentit podrien anar aquestes accions, que passarien per ordenar als Mossos la seva retirada, instar la Fiscalia a prendre accions legals contra el president de la Generalitat, Quim Torra, o totes dues coses.

En l'escrit remès per Cunillera a la JEC hi apareix una relació d'edificis on hi ha els símbols, bàsicament el Palau de la Generalitat i les conselleries. Cunillera acompanya l'informe amb una sèrie de fotografies que justifiquen la informació enviada.

Les fonts de la Moncloa recorden a més que la JEC és l'única competent per dur a terme els següents passos, i indiquen que no hi haurà accions addicionals per part del govern espanyol, tot i que l'oposició de dretes ha instat el president espanyol, Pedro Sánchez, a prendre la iniciativa.