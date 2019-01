Cunillera no veu "cap irregularitat ni il·legalitat" en les detencions de Girona

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha valorat positivament aquest dimarts les detencions que es van dur a terme a Girona dijous passat, en què la Policia Nacional va arrestar setze persones sense ordre judicial per un delicte de desordres públics, entre elles dos alcaldes. "Es van fer correctament i legalment", ha subratllat Cunillera en una entrevista a 'Els matins' de TV3, on ha remarcat que les detencions estaven "emparades per la llei". Cunillera ha admès que "potser l'explicació es podria haver fet millor" i ha negat que ella hagués d'estar al cas de les detencions, sinó que era el jutge qui n'havia d'estar al corrent.

Pel que fa a la denúncia que interposarà el Govern contra la Policia Nacional per veure si els fets poden ser constitutius d'un delicte de detenció il·legal, la delegada del govern espanyol a Catalunya ha dit que "serà interessant saber en quins elements es basa". "Si reconeixem que les detencions són legals és molt difícil entendre que hi hagi una denúncia", ha explicat en l'entrevista, on ha posat èmfasi en el fet que no hi va haver "cap irregularitat ni il·legalitat" en les detencions. Sobre una possible compareixença al Parlament per explicar l'actuació en les detencions, Cunillera ha negat haver rebut cap citació i ha assegurat que, en cas que la rebi, l'estudiaran.

Uns pressupostos "bons per a Catalunya"

Cunillera s'ha referit a l'aprovació dels pressupostos generals, que valora com a "bons per a Catalunya", i ha confessat que se li fa "molt difícil d'entendre que algú que governa Catalunya hi pugui renunciar". La delegada del govern espanyol ha recordat la repercussió que tindrà l'aprovació dels comptes generals en els catalans: "Si tu dius que a Catalunya vols fer els pressupostos més socials de la història, voldràs tenir 2.000 M€, no?"