Cunillera emplaça Torra a "crear el clima" per fer possible el diàleg

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha deixat aquest divendres clar que l'executiu de Pedro Sánchez manté i mantindrà la seva voluntat de "diàleg i col·laboració" amb la Generalitat, però ha emplaçat el president català, Quim Torra, a "crear el clima" perquè aquest diàleg "sigui possible". Cunillera ha comparegut en roda de premsa per fer balanç dels seus primers cent dies en el càrrec, en la qual ha incidit precisament en què "el diàleg és la bandera d'aquesta delegació i del govern de l'Estat al qual representa".

Després de repassar les reunions en els últims mesos entre Estat i Generalitat, Cunillera ha estat preguntada precisament sobre l'ultimàtum que va llançar dimarts passat Torra el president del Govern, Pedro Sánchez, donant-li un mes de termini perquè proposi un referèndum d'autodeterminació. La delegada ha recordat que, el passat 2 d'octubre, el mateix dia en què Torra va llançar aquest ultimàtum, es van reunir dues comissions mixtes Estat-Generalitat, la d'Habitatge i la de Seguretat: "Mentre ens perdem en la dialèctica i els grans discursos, estem treballant en coses que afecten de manera decisiva".

Dues reunions que, ha apuntat, van ser "positives" i "bastant cordials" i en les quals es van tancar acords com l'entrada dels Mossos d'Esquadra al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco), grups de treball mixtos contra la violència de gènere o destinar 21 milions a ajudes en habitatge. "Al mateix temps hi va haver el que es va dir un ultimàtum. Ja han vist el que ha durat, en cap resolució (del Parlament) es reflecteix el que es va dir. I el govern central ja li va dir que no fa falta que esperem al novembre", ha apuntat.

Per a Cunillera, "s'ha establert una via de diàleg i col·laboració, per part nostra absolutament honesta. Nosaltres diem que volem diàleg i fem diàleg. Diem que volem col·laboració i fem col·laboració. És més, ho mantenim i mantindrem, perquè volem un interlocutor que tingui la mateixa actitud que tinguem nosaltres". Segons el seu parer, "si hi ha algú que ha acreditat la seva capacitat de diàleg i mà estesa és Sánchez", pel què ha aconsellat a Torra que "si realment volem tenir reunions productives, eficaces i operatives, cal crear el clima perquè sigui possible. El Govern dedica tots els dies a propiciar aquest clima".