Cunillera critica que el Govern exigeixi disculpes al rei Felip VI pel seu discurs el 3-O

Teresa Cunillera, la nova delegada del govern espanyol a Catalunya, ha manifestat avui que el rei Felip VI no s'ha de disculpar pel seu discurs del 3 d'octubre. "Estem entrant en un moment diferent i està canviant l'àmbit de la convivència i reclamar exigències és una mala idea, hem d'escoltar i els ciutadans ens estan demanant diàleg", ha afirmat en relació als dubtes del president Torra sobre si assistir a la inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona per la presència del monarca. "El cap de l'Estat el fixa la Constitució i hem de mostrar respecte institucional", ha assegurat abans d'afegir que si no hi va el president "seria un menyspreu a la gent de Tarragona". En una entrevista a Catalunya Ràdio, la històrica socialista lleidatana s'ha mostrat contrària a la pancarta pels presos que hi ha a la façana de la Generalitat, però ha deixat clar que això no farà que no es reuneixi amb Torra. "La meva funció és ajudar en les relacions entre els dos governs per afavorir la convivència".

Davant la negativa del nou president espanyol, Pedro Sánchez, a abordar el sistema de finançament, la successora d'Enric Millo ho ha atribuït a la seva fragilitat al Congrés en una qüestió que necessita un ampli consens. "A l'última conferència de presidents Catalunya no hi va ser i el missatge de Sánchez és que no s'hi pot comprometre, però sí que ha dit que abordarà les qüestions més urgents". "Tot el que serveixi per destensar és bo, però ha d'anar per les dues bandes", ha afegit en relació a la reclamació sobiranista que es derogui el decret que facilita el trasllat d'empreses catalanes a Espanya. "El que hauríem de fer és propiciar que les empreses que van marxar puguin tornar", ha sentenciat.

"Les reunions amb els presidents autonòmics es fan per ordre històric, però el més important és que se'n facin moltes, de públiques i de privades", ha remarcat després que l'independentisme hagi criticat que Sánchez es reuneixi primer amb el govern basc, tot i el conflicte que es viu a Catalunya a causa del procés sobiranista. De la reunió bilateral prevista entre Torra i Sánchez, la delegada del govern espanyol ha assenyalat que "s'ha de parlar dels 45 punts que la Generalitat ha posat sobre la taula, que, a parer seu, "es poden concretar de manera bastant ràpida". "Tot aquest temps ens hem escoltat poc, ens hem situat en la nostra posició, i això fa que no parlem", ha afegit.

"Sense els plens del 6 i del 7 de setembre no s'hauria aplicat el 155, si el president Puigdemont hagués convocat eleccions no s'hauria aplicat, però el PSOE va treballar perquè l'aplicació del 155 no fos tan estricta", ha afirmat després de reconèixer que la sentència de l'Estatut origina el procés sobiranista. "Soc poc partidària d'instal·lar-me en els retrets i ens hem de posar a treballar", ha subratllat en qualsevol cas. "Tinc molta confiança en la reunió que tindran els dos presidents", ha assegurat abans de confirmar que encara no ha parlat amb Torra.

Cunillera també ha carregat contra Ciutadans per reclamar que s'incrementi al 3% el llindar per entrar al Congrés per deixar fora de la cambra baixa els partits independentistes: "No es poden deixar al marge partits que defensen un altre model d'estat i això exigeix una reforma constitucional, s'han de respectar les minories", ha advertit. "La Constitució, quan es redacta el 1978, aposta per la convivència, però jo mateixa ara voldria canviar-la en algunes qüestions", ha afirmat després d'avisar que "el dret a l'autodeterminació no hi cap". "Si no ens asseiem a dialogar, no podrem veure quins són els límits", ha afirmat Cunillera, que no ha volgut donar cap termini.

Sobre els presos polítics, Cunillera ha remarcat el compromís del govern espanyol a acostar-los quan s'acabi la fase d'instrucció. "El president espanyol ja ho ha assegurat", s'ha limitat a dir després de defensar una separació de poders que amb el PP "s'ha desdibuixat" i de remarcar que encara no té previst visitar-los. "No m'agrada que les famílies hagin d'anar tan lluny i estaré encantada quan el govern [espanyol] els traslladi aquí", ha afegit posteriorment. "Hem de deixar treballar la nova fiscal en cap de l'Estat, tot té els seus ritmes", ha assenyalat en relació amb les acusacions que fins ara la fiscalia ha reclamat per als dirigents independentistes empresonats. Una sentència que espera que "s'ajusti a la realitat" i sigui proporcional per evitar que passin molt de temps a la presó.