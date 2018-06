El PSOE reitera el seu compromís amb la "unitat d'Espanya" i contra qualsevol referèndum d'autodeterminació

Poques setmanes després que els socialistes s'hagin fet seu el govern espanyol, els populars han volgut posar a prova el seu compromís amb la defensa de "la unitat d'Espanya". I ho han fet amb un text idèntic al que van presentar fa dos anys –concretament, el setembre del 2016– al Congrés de Diputats. Els populars han tornat a demanar un pacte d'Estat per defensar la unitat territorial de l'Estat i el compromís de totes les forces parlamentàries per "respectar la integritat" del territori espanyol "davant de qualsevol intent de referèndum de secessió d'una part del territori nacional". La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables de PP, PSOE i Ciutadans.

"Espanya és una gran nació", ha començat per defensar la seva proposició no de llei el diputat popular Carlos Javier Floriano, que ha tornat a defensar la Constitució espanyola com una eina per "integrar" i no per "enfrontar", tot i que s'ha mostrat obert a reformar-la si hi ha una "majoria" de ciutadans que ho demanen, però sense modificar la integritat territorial de l'Estat. "No vull que em prenguin la senyera, perquè també és meva. No vull que em prenguin cap bandera de cap territori d'Espanya, perquè totes són Espanya", ha defensat.

El debat que han proposat els populars ha generat sorpresa en bona part dels grups de la cambra. També en el si del grup socialista. Només començar la seva intervenció, el diputat del PSOE Gregorio Cámara ha expressat la seva "perplexitat" pel debat d'una iniciativa idèntica a la de fa dos anys. Amb tot, el socialista s'ha refermat en el seu compromís de defensa del pacte constitucional que hi ha a hores d'ara, però ha reiterat la voluntat del govern de Pedro Sánchez d'obrir una reforma constitucional. "La millor defensa de la Constitució és reformar-la quan sigui necessari, sobre unes bases renovades i sobre una convicció democràtica", ha afirmat, després de criticar la postura "immobilista" del govern de Mariano Rajoy i la via unilateral que han fet servir els independentistes catalans en els últims mesos.

Les crítiques a la proposició que ha portat el PP al Congrés també han arribat des de la bancada de Podem, que ha titllat de "cínica i caducada" la iniciativa, perquè considera que "no contribueix en res a la situació de Catalunya". En aquest sentit, el diputat Josep Vendrell també ha demanat al PSOE que "no li tremolin les cames davant de la dreta i assumeixi el debat territorial" per solucionar la crisi amb Catalunya.

Qui no s'ha mogut del guió ha sigut Ciutadans: el diputat Juan Carlos Girauta ha tornat a defensar la "unitat" territorial de l'Estat, però ha alertat de les "disfuncions" que han portat a una crisi com l'actual. "Que el Senat no funcioni com a cambra territorial ha generat el discurs de particularismes, el joc de suma zero", ha criticat.

Els independentistes tornen a defensar el dret a l'autodeterminació

"Quina mandra que em fa aquest debat". Així han començat la seva intervenció tant el diputat del PNB Aitor Esteban com el d'ERC Gabriel Rufián. Tot i les poques ganes, els dos diputats han tornat a rebatre el posicionament dels populars. Esteban ha defensat que qualsevol territori de l'Estat pugui expressar-se en un referèndum d'autodeterminació. "Un referèndum és democràtic i el que hauria de fer una constitució democràtica és facilitar-lo", ha argumentat. De fet, Esteban ha avisat els populars que presentant aquesta proposició "no faran callar el sentiment nacional" de Catalunya i el País Basc.

El dret a l'autodeterminació també l'ha defensat el diputat del PDECat Jordi Xuclà, que considera una "demanda majoritària que requereix una solució política que s'haurà de trobar en els pròxims dies" i ha tornat a demanar un diàleg "sense condicions ni límits" amb el nou govern socialista. Rufián, per la seva banda, ha titllat de "fanàtics" els diputats del PP. "No hi ha bandera que pugui tapar tanta vergonya", ha etzibat el diputat republicà, després de fer un "test d'espanyolitat" des del faristol del Congrés als diputats conservadors.