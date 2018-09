Adrià Carrasco: "He triat l'exili per la repressió indiscriminada de l'Estat contra els que pensem diferent"

Adrià Carrasco, 'Adri', membre del CDR d'Esplugues, ha explicat aquest dijous des de Brussel·les els motius de la seva marxa fora de Catalunya. "He triat l'exili per la repressió indiscriminada de l'Estat contra els que pensem diferent", ha asseverat en roda de premsa, acompanyat del seu grup de suport 'Adri et volem a casa' i el seu equip legal, el mateix que representa Carles Puigdemont, els exconsellers exiliats i Valtonyc, coordinat per Gonzalo Boye.

Carrasco, de 25 anys, ha assenyalat que l'Estat busca utilitzar com a "caps de turc" a ell mateix i a Tamara Carrasco, la integrant del CDR de Viladecans també acusada de terrorisme i rebel·lió que sí que va ser arrestada per l'institut armat el passat 10 d'abril. "Venim a denunciar que no és un cas aïllat, ni l'únic de repressió, tenim una llarga llista de casos de repressió a l'estat espanyol (...) des de l'agost del 2017, hi ha hagut més de 2000 represaliats".

Després d'una primera intervenció del seu advocat, Cristophe Marchand, Carrasco ha denunciat que l'Audiència Nacional l'investiga per "participar en accions no violentes i de desobediència civil". "L'1 d'octubre el poble es va organitzar autònomament, barri a barri, plaça a plaça, per un referèndum que crèiem que era legítim", ha remarcat.

Tal com ha explicat, un dispositiu policial "desmesurat" va ser incapaç de trobar Carrasco al seu domicili aquell matí. "Vaig poder escapar", ha apuntat el jove, donant per entès que era a casa quan els agents van destrossar la porta d'entrada del seu domicili.