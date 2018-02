DIRECTE: El Congrés diu 'no' a un diàleg bilateral amb Catalunya

El Congrés dels Diputats arranca el primer període de sessions d'aquest 2018 -fins ara no s'havia celebrat cap ple- amb el debat d'una moció d'ERC per impulsar un diàleg bilateral entre Catalunya i el govern de Mariano Rajoy. La iniciativa no prosperarà: PP, PSOE i Cs tornen a fer pinça i hi votaran en contra. En concret, la moció demana respectar el mandat democràtic del 21-D i encetar un diàleg bilateral. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha fet una dura crítica a l'actitud "repressiva" del govern espanyol i el "menyspreu" als resultats electorals, així com "l'aplicació abusiva del Tribunal Constitucional".

"Sense diàleg bilateral només els quedarà intensificar l'estratègia repressiva contra els anhels d'independència defensats per bona part de la ciutadania catalana", ha assenyalat Tardà durant la presentació de la moció, reivindicant que els partits independentistes estendran la mà per una diàleg bilateral fins al final. "Avui la moció que presentem serà rebutjada, però han de saber que mentre es mantingui la voluntat de fer-nos patir i enviar a la presó ciutadans demòcrates, per la nostra part sempre ens ratificarem en les conviccions democràtiques, cíviques i pacífiques. I no ens cansarem d'instar-los al diàleg bilateral. Vostès tenen la resposta i la responsabilitat", ha conclòs.

Esmena dels socialistes

El PSOE ha presentat una esmena que ERC té intenció de rebutjar en què demana primer que s'investeixi a un President "legal" a Catalunya i que es renunciï a la via de la independència. Són les condicions que ha posat sobre la taula el líder socialista, Pedro Sánchez. El diputat del PSC Marc Lamu ha retret a Tardà que recorri al Congrés per "distreure" del que passa a Catalunya. Defensant la seva esmena, ha demanat que l'independentisme reconegui que no ha guanyat les eleccions i ha burxat en les diferències entre el portaveu d'ERC i Carles Puigdemont, a qui va dir que convindria "sacrificar" per tenir Govern a Catalunya i deixar enrere el 155. "Tant de bo senyor Tardà decideixi a favor de tots els catalans i deixi de fer de camarlenc de la dreta convergent", ha assenyalat Lamuà.

Des del PDECat, el seu portaveu, Carles Campuzano, ha subscrit les paraules de Tardà. Ha recordat que durant tot el novembre i desembre els independentistes van demanar que es respectessin els resultats del 21-D i que des de llavors el govern espanyol no ha deixat de "maniobrar" per intentar impedir la investidura "legítima" de Puigdemont. Per a Campuzano, suposa un dels "episodis més vergonyosos de la democràcia espanyola del segle XXI".

Molt contundent ha estat el portaveu del PNB, Aitor Esteban, defensant que "té tota lògica la moció d'ERC apel·lant a un diàleg bilateral per solucionar un tema polític". "No entenc per què no es pot escollir Puigdemont perquè té tots els seus drets", ha afegit.