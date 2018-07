Rajoy marxa sense assenyalar successor i traient pit de la seva gestió

El president sortint del PP, Mariano Rajoy, s'ha acomiadat aquest divendres de la presidència del PP en el congrés extraordinari que triarà el seu successor amb una defensa encesa del seu llegat, que segons ell passa per una recuperació econòmica, la resposta al conflicte català i la fi d'ETA. L'expresident espanyol ha tret pit de la seva gestió del conflicte a Catalunya i ha defensat que tot i que a "alguns" els semblés "molt fàcil" a ell no l'hi semblava tant, perquè calia conjuminar "la prudència amb la fermesa". "Es va fer i es va fer bé, com reflecteixen els fets", ha defensat, abans de recordar que "els responsables d'aquells actes estan responent davant dels tribunals o fugits de la justícia, i el senyor Puigdemont no va ser president de la Generalitat".

"M'aparto, però no marxo", ha afirmat un Rajoy que s'ha ofert per seguir "aportant" el que pugui al partit, però allunyat dels focus. "Sobretot seré lleial, i tots sabeu que jo sé què és ser lleial", ha dit, en un clar dard enverinat cap al seu antecessor a la presidència del partit, José María Aznar.

La defensa tancada de la seva gestió podia ser llegida com un dard a la candidatura de Pablo Casado, que s'enfrontarà en la votació de demà dissabte a l'ex vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. Casado ha abraçat les crítiques i el revisionisme de l'obra de govern de Rajoy durant la campanya per erosionar la seva rival, en un moviment que no va entusiasmar Rajoy, i del qual ha volgut desempallegar-se en el seu discurs. "Som una gran nació", ha destacat l'expresident espanyol, que ha afirmat que "Espanya és millorable, però mai a la història n'ha existit una de millor".

"Aquesta és la nostra nació, una nació solidària, que se sap sobirana i es vol unida", ha dit, abans de reivinidicar que la sobirania nacional no existeix perquè estigui a la Constitució, sinó a l'inrevés. Per això, ha dit, el que cal "protegir a Catalunya" no és la sobirania, sinó "la llibertat" que és, segons ell, el que corre perill per als catalans que "no passen pel cèrcol de la independència".

També ha recordat que durant el seu mandat s'ha produït la fi d'ETA, sense negociar "mai" amb la banda armada i sense acostar presos, mentre que a "uns altres els ha faltat temps" per fer-ho, en referència al nou govern de Pedro Sánchez. Pel que fa a la gestió econòmica, segons ell, ha aconseguit "no només" passar de les dificultats econòmiques sinó "donar-li la volta" a la situació. "Deixem una Espanya molt millor que la que ens vam trobar. Incomparablement millor", ha asseverat.

No ha estat l'únic dard contra l'actual espanyol, que segons ell es va "colar per la porta del darrere" perquè "els electors li han prohibit una i altra vegada l'entrada per la porta del davant". La moció de censura va ser, segons el seu relat, una "coalició de perdedors" va fer-lo fora, però els espanyols mai li van dir al PP que no havia de governar.

Sense suports explícits

Però no hi ha hagut missatges de suport explícits a cap candidat. "Aquest és un partit independent, sense més amos que la gent, i sense més tuteles que la voluntat de tots vosaltres", ha afirmat, dirgint-se als 3.082 compromissaris que hauran de triar el nom del pròxim líder del partit.

A més, Rajoy ha defensat la "noblesa" de la política, perquè se sustenta en una passió "que és la mateixa a un ajuntament que al palau de la Moncloa", i ha posat com a exemple els assassinats per ETA que van "donar la batalla per la llibertat". "Això és la política", ha conclòs. I ha deixat una lliçó de la seva manera de fer política, que passa per no fer allò "que et ve de gust" sinó el que cal fer per molt que no sigui "popular ni mediàtic". En aquest sentit, ha posat com a exemple la decisió de no demanar el rescat: "Ens vam quedar sols, però vam encertar. I gràcies això Espanya està entre els partits que més creixen d'Europa i ho seguirà sent si no ho espatllen els socialistes".

També ha tingut crítiques per a Ciutadans, i ha afirmat que "no pot ser bon polític qui no és capaç de ser impopular", perquè "buscar l'aplaudiment a tota costa és incompatible amb la recerca del bé comú". "Hem estat sempre en allò important, encara que no aparegués a les portades de la premsa de colors", ha continuat.

Debat ideològic

"No estem al servei de cap doctrina, sinó al servei dels espanyols i sense un receptari prefabricat", ha asseverat un Rajoy orgullós de la seva manera de fer política a peu de carrer. "Jo no m'he fet polític ni a Génova ni als despatxos ni a Moncloa", ha afirmat, sinó parlant amb els ciutadans: "No he conegut Espanya pel que m'expliquen, sinó perquè l'he buscat, i no l'he vista amb perspectiva d'ocell, sinó a peu de carrer".

"Vinc a acomiadar-me com a president del partit i a donar-vos les gràcies", ha començat dient Rajoy, que ha admès que no és "fàcil" per cap de les dues coses: "Per molt que digui em quedaré irremeiablement curt". L'expresident espanyol ha afirmat que és un "honor" ser president del PP i per això ho continuarà sent "sempre", i ha fet un repàs de la seva trajectòria al PP, des dels seus inicis, el 1977, "enganxant cartells a Galícia", i després com a militant de base, president de junta local, després provincial, i vicesecretari, secretari general i president del partit. La seva, ha estat, "una vida plena de satisfaccions"

Homenatge emotiu

Abans del seu discurs, el partit ha mostrat un vídeo d'homenatge a Rajoy en el qual destacava de la seva trajectòria la "defensa de la unitat d'Espanya", amb un fragment del cessament de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat en virtut del 155, i destacava també la fi d'ETA i la sortida de la crisi. En el vídeo hi apareixia Angela Merkel, Jean-Claude Juncker o Theresa May.

Els discursos previs a la intervenció de Rajoy s'han convertit en un homenatge al president sortint, especialment el de la presidenta del congrés extraordinari i del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, que ha afirmat que Rajoy ha estat "el millor president" que el PP ha tingut "mai". Pastor ha destacat de l'expresident espanyol que és "una gran persona" i que ha estat capaç de mantenir "unit" el PP. La presidenta del congrés també ha destacat la "lleialtat a Espanya" que segons ell ha tingut "sempre" Rajoy, i ha afirmat estar "segura" que els espanyols "són capaços de comparar l'Espanya que van deixar els socialistes i la que tenim avui" i que la diferència entre aquest "abans i després" és Rajoy. A més, Pastor ha destacat l'"elegància" amb la qual Rajoy ha deixat la política, que segons ella contrasta amb el "narcisime i la vanitat" que "domina entre alguns líders".

"En aquesta nova etapa et necessitem", li ha dit Pastor a Rajoy, abans d'afirmar que el llegat de l'expresident espanyol ha de servir de base per construir el futur del partit. Aquest futur, basat segons ella en el compromís amb la Constitució, però també amb la monarquia parlamentària, i el reformisme, entre altres. També el president de la comissió organitzadora del congrés, Luis de Grandes, ha dedicat bona part del discurs d'obertura de Rajoy, en una intervenció que ha estat a punt d'arrencar algunes llàgrimes a l'expresident espanyol.

Cospedal

L'ex secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, alineada amb Casado, ha estat l'encarregada de defensar l'informe de gestió del partit que hauran d'aprovar els compomissaris, i ha fet una crida a defensar l'honorabilitat del partit, i a assenyalar la corrupció dels socialistes. Cospedal ha reivindicat les victòries electorals del PP des del 2011, i també el "miracle econòmic" que segons ella va possibilitar la gestió de l'expresident espanyol. En el seu comiat personal, Cospedal ha dit que no té "cap frustració", i ha afirmat que deixa la secretaria general "amb el sentit del deure complert".

La també exministra de Defensa ha assegurat que cal tancar "bé" el congrés, i això és amb "unitat i integració", tot i que el seu candidat hagi rebutjat integrar-se a la llista de la guanyadora entre els militants, aquesta integració serà "quan passi aquest congrés". I tot i el suport de José María Aznar a Casado, Cospedal no s'ha estalviat un dard per a l'expresident espanyol, que va cridar a que el centre esquerra s'havia de "reinventar": "No ha de reinventar-se perquè el centredreta és aquí".