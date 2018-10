JxCat i ERC asseguren que no perilla l'estabilitat de Govern després de la crisi

[ Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

El president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident primer, Josep Costa, van presentar ara fa una setmana l'acord entre JxCat i ERC per abordar les suspensions de sis diputats processats decretades pel Tribunal Suprem. Després de retrets i d'una crisi que ha fet trontollar l'estabilitat parlamentària, aquest divendres hi tornen, en aquest cas el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, i el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol. En roda de premsa, ambdós han assegurat que la nova crisi no fa perillar l'estabilitat de Govern i, fins i tot, han negat discrepàncies de fons atribuint les hores de negociació a la situació "d'excepcionalitat". "No hi ha hagut les eleccions sobre la taula", han coincidit els dos. "Vivim un moment d'excepcionalitat i tothom n'ha de prendre consciència", han afegit.

A més, ambdós, han afirmat que els diputats "no estan suspesos" perquè així "ho va votar el ple". Tanmateix, no han aclarit si a partir d'ara cobraran el sou, que van deixar de percebre el passat mes de juliol amb la interlocutòria del jutge Pablo Llarena. "Això no és assumpte dels grups parlamentaris, és una qüestió individual", ha afirmat el portaveu de JxCat, Eduard Pujol.

Malgrat que ERC i JxCat han presentat escrits diferents perquè els seus diputats afectats per la resolució de Llarena puguin votar al ple, els seus portaveus han negat que impliqui diferències jurídiques. Malgrat les hores negociant sobre la idoneïtat d'aquests escrits. De fet, malgrat que Oriol Junqueras i Raül Romeva hagin decidit designar a Sergi Sabrià perquè exerceixi les seves funcions parlamentàries -i JxCat només per delegar el vot- han afirmat que ara per ara mantenen els mateixos drets.

La crisi s'ha desfermat aquest dijous al matí quan JxCat s'ha negat a seguir les instruccions del president del Parlament, que reclamava que tots els diputats designessin un substitut per exercir els seus drets, tal com s'havia acordat en el ple de dimarts passat. Després de més de sis hores de tensió, JxCat, finalment, ha presentat un escrit individual dels seus diputats ratificant l'escrit que el portaveu del grup, Albert Batet, havia presentat a primera hora. A diferència de l'escrit que va presentar Oriol Junqueras i Raül Romeva, no es traspassen totes les funcions parlamentàries a Batet sinó només la possibilitat de poder votar.