EN DIRECTE: Sánchez: "La polèmica dels llaços demostra que hi ha un problema de convivència a Catalunya"

El govern espanyol respon aquest divendres a la polèmica pels llaços grocs, després que ahir la Junta Electoral Central activés totes les mesures de sanció contra el president de la Generalitat, Quim Torra. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat des de Breussel·les que la polèmica dels llaços "demostra" que a Catalunya hi ha "un problema de convivència", perquè hi ha una part dels catalans que no se senten identificats amb aquests símbols. Per això, ha dit, "les institucions públiques han de garantir la seva neutralitat" i, segons ell, el Govern no ho ha fet.

A més, el cap de l'executiu ha dit que les decisions de la JEC són en període electoral "com les normes en democràcia", que cal "acatar-les". A partir d'aquí, ha dit que el president Torra té les opcions de batallar-ho legalment, i la fiscalia també pot actuar contra ell, davant la qual cosa ell noté "res a dir". Per això, ha fet una defensa de les opcions moderades, contra els que volen "viure de la confrontació", i ha confiat que hi hagi "una majoria àmplia" a Catalunya i a Espanya que volen "resoldre els problemes i no enquistar els problemes".

Abans, la ministra portaveu, Isabel Celaá, ha afirmat que Torra té dret a acudir als tribunals perquè estem en un sistema "garantista" i ha rebutjat entrar en la petició de treure estalades al balcó que ha fet el mateix president. Celaá ha considerat que la retirada dels llaços que finalment ha decidit Torra és el que s'hauria d'haver fet "des del dia u" i ha rebutjat valorar la procedència o no d'obrir un procediment penal contra el president de la Generalitat.

A més, ha defensat que el govern espanyol ha estat "absolutament diligent" davant de les peticions de la JEC d'informació sobre l'estat dels símbols als edificis catalans, davant de les crítiques per passivitat de Ciutadans i el PP. "Sorprèn la reiteració de determinades forces polítiques reclamant al govern [espanyol] una cosa que no ha de fer. O és que estan demanant una ingerència?", ha afegit la també ministra d'Educació.

La JEC també va reprendre el govern espanyol per l'ús de les xarxes socials en període electoral, que la ministra ha considerat que es va produir en el temps "frontera" en el qual ho permetia la llei i ha assegurat que "acaten" la decisió.