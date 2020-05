Sánchez apel·la a l'"esforç individual" perquè el desconfinament no porti a un rebrot

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en roda de premsa l'endemà que s'anunciessin quins territoris entraran a la fase 1 del desconfinament a partir de dilluns. En aquesta nova etapa pren encara més importància "l'esforç individual" de cadascú perquè la desescalada no condueixi a possibles rebrots de la malaltia, ha subratllat el cap de l'executiu. "Cal complir estrictament les mesures", ha demanat, i ha receptat "prudència" especialment en aquells llocs on s'entra a la fase 1. Sánchez s'ha mostrat convençut que la "disciplina social" s'establirà amb més motiu allà on la pandèmia ha colpejat més contundència, com Barcelona i Madrid.

En el novè cap de setmana amb l'estat d'alarma aplicat, el president espanyol ha aconseguit aquesta setmana la quarta pròrroga, fins el 24 de maig, sense descartar que n'arribin més. Tanmateix, Sánchez ha parlat d'una "desescalada institucional" i ha asseverat que hi haurà "diferents estats d'alarma". Preguntat sobre aquesta qüestió, ha descartat que s'estigui plantejant altres instruments que substitueixin l'estat d'alarma durant les fases de desconfinament, de manera que no s'aixecaria fins a l'arribada de l'anomenada nova normalitat. Sánchez ha vinculat aquests "diferents estats d'alarma" als canvis en la situació de la ciutadania, que ha passat del confinament a progressivament gaudir de menys restriccions.

No és, però, aquest tipus de "desescalada institucional" la que li demanen algunes autonomies i partits de l'oposició. El PP vol que el comandament únic s'adopti en virtut de la legalitat ordinària, mentre que el Govern de la Generalitat reclama que el retorn de competències. També Euskadi ha insistit darrerament en la descentralització que Sánchez ha concedit parcialment amb la fórmula de la cogovernança, en la qual les comunitats autònomes han pogut proposar alternatives en la definició del seu territori -la Moncloa proposava les províncies- i tenen cert marge per implementar algunes mesures, com les franges horàries per a fer esport o passeigs, així com per a la sortida dels infants.

Aquesta setmana ha tingut dificultats per tirar endavant la quarta pròrroga i el PP ja va avisar que en lloc d'abstenir-se votaria que no a una hipotètica cinquena sol·licitud al Congrés. Va aconseguir salvar-la després del pacte amb Cs, que s'ha mostrat obert a estabilitzar el suport a l'executiu fins i tot amb els pressupostos de l'Estat, però Sánchez no ha volgut entrar en si l'acostament del partit taronja és compatible o no amb l'entesa amb formacions com Esquerra. "No volem polititzar l'emergència sanitària. S'ha de deslligar", ha asseverat el cap de l'executiu, l'endemà que el seu partit critiqués la gestió d'Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid a través de Twitter. "Per davant de càlculs partidistes, economicistes o propagandistes, està la seguretat", diu el PSOE. Preguntat per aquesta piulada, Sánchez ha assegurat que no en tenia coneixement.

La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero.



El president espanyol en la seva exposició inicial ha tornat a explicar que les properes setmanes es declararà el dol oficial a l'Estat i que quan se superi la crisi sanitària, un cop acabat el desconfinament, se celebrarà un homenatge a les víctimes. Sánchez va fer aquest anunci al Congrés i ha concretat que estarà encapçalat pel rei Felip VI.