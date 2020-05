Torra als comuns: "Mai tan pocs havien defraudat a tants en tan poc temps"

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

La sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat protagonitzada aquest dimecres al Parlament per una topada amb Jèssica Albiach, dels comuns, pel seu rol al govern de l'Estat amb el PSOE. "Mai tan pocs havien defraudat a tants en tan poc temps", ha etzibat Torra a Albiach, retreient-li el pacte amb Ciutadans per prorrogar l'estat d'alarma.

La cap de files dels comuns havia criticat diverses proclames del president, a parer seu, "contradictòries" amb la protecció de les classes mitjanes i baixes, com la petició de suspendre els impostos. "Això és un atac a la classe treballadora", ha asseverat la cap de files dels comuns, que ha defensat que "no té cap sentit" que empreses amb beneficis deixin de pagar impostos o no hi hagi IVA en "béns de luxe". "Això afebleix els serveis públics", ha sentenciat, defensant una taxa covid a les grans fortunes en lloc d'ajornar l'IVA o l'IRPF.

El comentari d'Albiach ha enervat el cap de l'executiu català, que li ha replicat que és el govern espanyol qui està "atacant" la classe treballadora: "Cap lliçó". Torra ha criticat que encara no s'hagin cobrat tots els ERTOs, que no hi hagi una nova renda mínima estatal després "de dos mesos i mig" de pandèmia i que tampoc s'hagi posat en marxa una prestació per aquells que tenen a càrrec una persona dependent i no poden treballar. "Hem de donar liquiditat a les empreses i salvar llocs de treball", ha declarat el president, defensant tot l'endeutament que sigui necessari de les arques públiques.

En aquest sentit també ha reclamat al PSC que pressioni al govern espanyol perquè transfereixi 4.000 milions d'euros a la Generalitat -dels 16.000 milions que repartirà a les autonomies- i la flexibilització del dèficit per gastar més. "Si es comprometen a fer això, trobarem solucions", ha dit, "necessitem aquests recursos per tirar endavant i no dubto que aquesta cambra estarà a favor d'aquestes mesures", ha acabat.

Malgrat que el que proposa el president agrada discursivament a la CUP -ha admès la diputada Natàlia Sànchez-, l'esquerra independentista li ha retret que no apliqui el que predica. "Sabem el que diu, ara volem saber què fa el seu Govern", ha dit la cupaire. Sànchez li ha retret, per exemple, que l'executiu votés en contra, el passat ple, a recuperar el 5% del sou retallat als sanitaris o l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant el confinament. "El seu Govern dona lliçons de drets i llibertats i mentrestant els Mossos aixequen 120.000 actes que es convertiran en denúncies en base la llei mordassa", ha conclòs la cupaire.

En la seva resposta, el cap de l'executiu no ha contestat Sànchez i s'ha limitat a dir que el seu Govern ha actuat ràpid per combatre la pandèmia amb "mesures de protecció" per als treballadors i empreses en genèric. "D'aquesta crisi en sortirem amb sobirania i recursos", ha acabat el president.

El Parlament ha reduït la seva activitat des que va començar la crisi sanitària. Més de 60 dies després que es decretés el confinament, tot just aquest dijous celebra el seu segon ple. La falta de periodicitat en el plenaris ha fet que, quan es celebrin, vagin carregats de feina. En el primer, a finals d'abril, es van aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020. En aquest, també hi ha feina. La cambra aprovarà nous decrets en la lluita contra el covid-19 i crearà una comissió d'investigació sobre residències, que ha suposat que es tornessin a tensar les relacions entre JxCat i ERC. També serà el ple en què el president de la Generalitat, Quim Torra, informarà sobre el relleu a principis de març del conseller Alfred Bosch, que va ser substituït pel conseller Bernat Solé. La dimissió de Bosch es va produir arran del cas d'assetjament sexual al departament del seu excap de gabinet, Carles Garcias, que va destapar l'ARA.

"Cap retallada"

La crisi sanitària i econòmica derivada del coronavirus ha tornat a marcar l'inici de la sessió. En una de les primeres intervencions, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha assegurat que la Generalitat no farà "cap retallada" malgrat els efectes de la crisi i ha previst tenir el pressupost de la Generalitat redissenyat per "finals de juliol". L'educació també ha generat controvèrsia. Cs, comuns i la CUP han criticat els primers passos que ha fet el departament per garantir el retorn dels alumnes a les escoles. Hi han vist "llacunes" i manca de "diàleg" per part del Govern. El conseller del ram, Josep Bargalló, s'ha defensat dient que la societat ha d'assumir que està davant d'una situació "d'emergència educativa" i ha promès solucions.

En aquest ple també hi haurà la tradicional sessió de control al Govern i al president, que arriba després de que ahir el Congrés renovés per cinquena vegada la pròrroga de l'estat d'alarma. En aquella votació, els dos socis de govern, JxCat i ERC, i la CUP hi van votar en contra. Això ha enrarit una mica més les relacions de l'independentisme català, i en especial Esquerra, amb el govern espanyol.