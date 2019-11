Torra exigeix que el diàleg entre governs inclogui la seva interlocució directa amb Sánchez

Les negociacions entre Esquerra i el PSOE per la investidura a Madrid generen tensió al Govern. O, almenys, evidencia la divisió d'opinions entre els dos socis: aquest dimecres ho ha protagonitzat el president, Quim Torra, i el seu número dos, Pere Aragonès. Per quin motiu? El paper del president de la Generalitat -a qui Pedro Sánchez no agafa el telèfon- en la relació entre governs. A primera hora de'aquest dimecres, Pere Aragonès s'ha obert a prescindir del cap de l'executiu català en les negociacions -"No és necessari", ha dit a Ràdio 4-, propiciant una resposta del mateix president en el marc de la sessió de control al Parlament. Torra ha aprofitat una pregunta del PSC i JxCat per enviar un missatge implícit al seu vicepresident i per reivindicar-se com a líder del Govern, també davant de Madrid: ha exigit que el diàleg entre governs inclogui la seva interlocució directa amb Pedro Sánchez. "De govern a govern és que els presidents dels governs es reuneixin, i per això Sánchez m'ha de trucar", ha sentenciat.

Per al president, el diàleg ha de ser "amb contingut i seriós": "No volem més fotografies amb ponsèties", ha dit Torra, en relació a la imatge de la Declaració de Pedralbes i en el marc d'una resposta al PSC. El cap de l'executiu català ha dit que l'" apoyaré" de l'Estatut de Catalunya ja el va viure amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. "Necessitem garanties", ha clamat el president de la Generalitat. També ha insistit que qualsevol diàleg amb l'Estat ha d'incloure la defensa de l'autodeterminació, i s'ha mostrat confiat que això és el que faran els "23 diputats" que l'independentisme tindrà en el pròxim Congrés.

El vicepresident, Pere Aragonès, a Ràdio 4, ha demanat "flexibilitat", assenyalant que "si una part decideix enviar un determinat rang, l'altra part haurà d'enviar el mateix", en al·lusió a una eventual reunió entre ell i la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, amb qui ja ha mantingut interlocució. "És lògic en qualsevol negociació", ha justificat el dirigent republicà, que, no obstant això, ha matisat que Torra "tindrà el paper que ell vulgui tenir".

Altres dirigents de JxCat han estat més crítics amb Aragonès que el president. El senador Josep Lluís Cleries ha dit que les qüestions que condicionen al Govern s'haurien de decidir dins l'executiu i "no només amb una part". També el president del grup parlamentari, Albert Batet, ha dit que "excloure Torra és no respectar les institucions catalanes".

Ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó, també va demanar que la interlocució sigui amb Torra, després d'admetre els contactes entre el vicepresident Aragonès i el president en funcions, Pedro Sánchez, com a líders, però, dels seus respectius partits.

Calvo proposa que el diàleg entre governs s'emmarqui en la Comissió Bilateral i el Govern ho rebutja

Després de l'estira-i-arronsa entre Torra i Aragonès, des de Madrid han rebaixat encara més l'horitzó del diàleg entre governs. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha circumscrit la negociació a la Comissió Bilateral que ja recull l'Estatut d'Autonomia, però ha avisat que en aquest marc tampoc es parlarà del dret a l'autodeterminació "que no existeix".

En declaracions al Congrés recollides per l'ACN, Calvo ha afirmat que la prioritat ara és la investidura perquè es pugui formar un govern "abans de Nadal", i després ja s'abordaran la resta de qüestions. "Primer cal investir el president, que ha de formar govern per començar a treballar a bon ritme, i després anirem veient les circumstàncies del dia a dia" on "hi ha hagut proves més que suficients de tenir activada una comissió bilateral que l'anterior govern va menystenir".

Les declaracions de Calvo arriben un dia abans de la trobada entre les delegacions d'ERC i el PSOE sobre la investidura, just després que les seves respectives militàncies els hagin avalat en la seva estratègia de negociació.

De fet, fonts dels republicans i també de JxCat, recollides per l'ACN, ja han advertit que no acceptaran que la negociació entre governs sigui només en el marc de la Comissió Bilateral. El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, en el marc d'una interpel·lació al Parlament, ha assegurat que és un "error" que la Calvo mantingui aquesta actitud. "Estem en un moment massa seriós i transcendent perquè ens quedem en actituds superficials", ha subratllat.

La cimera entre partits catalans

Després que el Govern anunciés la seva voluntat de convocar la taula de diàleg entre partits catalans, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha demanat al president concrecions sobre l'ordre del dia. Iceta també ha demanat a l'executiu que prengui mesures per tal que els partits que s'han negat a assistir a aquestes cimeres –Cs, PP i CUP– hi participin. Però Torra, en la seva rèplica, ha optat per carregar contra els socialistes, retraient que en la seva ponència per al pròxim Congrés "qüestionin el model d'immersió lingüística" i els mitjans públics. "Llegeixi el document de treball del seu departament d'Educació", ha replicat Iceta, que ha recordat que la conselleria de Josep Bargalló va fer una proposta que flexibilitzava el model.

En tot cas, Iceta ha insistit en la seva pregunta sobre la cimera, que el president ha contestat asseverant que "cal traduir el diàleg" i omplir-lo de contingut –ha dit–. Sobre les formacions que no hi volen participar, el president ha recordat que es convocaran tots els partits en aquesta trobada i, simplement, ha demanat que "no s'autoexcloguin" del diàleg.