Casado acusa Torra de voler una "guerra civil" i Sánchez li retreu que faci una "oposició autoritària"

Cada dimecres que passa pugen els decibels entre Pedro Sánchez i Pablo Casado en la sessió de control al Congrés, sempre amb Catalunya de rerefons. El líder del PP ha preguntat aquest matí al president espanyol per la seguretat en el consell de ministres el 21-D. Sánchez s'ha vantat de ser més dur que no pas l'expresident espanyol Mariano Rajoy i l'exministre de l'Interior José Ignacio Zoido amb la relació de la Generalitat amb els Mossos d'Esquadra després dels últims talls de carretera dels CDR. "Zoido i Rajoy van dir que no s'havia de polemitzar amb els Mossos. Nosaltres ho van demanar a la Generalitat i mentrestant abans havien estat callats", ha assenyalat Sánchez.

Ja en el torn de rèplica ha pujat de to i ha acusat Casado de plantejar una "oposició autoritària en el fons i les formes". En el fons per "insultar la resta", i en les formes per "patrimonalitzar-se la Constitució". "La Constitució és democràtica, lluny de la seva posició autoritària de només anar 'A por ellos!" i fer antipolítica", ha afegit. Casado ha alertat que el president de la Generalitat, Quim Torra, busca un "vessament de sang" i una "guerra civil" a Catalunya i ha parlat de l'independentisme com a "carronyers". "Fins i tot els 'barons' del PSOE ens donen la raó en la il·legalització d'Arran", ha afegit, i ha demanat al president espanyol que posi ordre i que en el consell de ministres a Barcelona prengui el control dels Mossos.

Al seu torn, la portaveu del PP, Dolors Montserrat, ha parlat de Torra com "l'agitador número 1 de la 'kale borroka'". "Vostès són un govern pres dels presos polítics", ha afegit. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo li ha replicat que el govern socialista està fent "política amb Catalunya" després que el PP convertís el país en una "fàbrica d'independentistes amb dos referèndums i un intent de ruptura de la Constitució". "Si no els arribem a ajudar [amb el 155], què hauria passat?", s'ha preguntat. Al seu parer, els populars parlen sempre de la unitat d'Espanya però en realitat el que es dediquen és a "confrontar" els espanyols. Finalment, li ha recordat que el PP ha aprovat dos terços de les propostes que el govern de Pedro Sánchez ha portat al Congrés. "Han rectificat després de fer destrosses durant molts anys", ha conclòs.

Ja en el torn de rèplica a Ciutadans, que ha acusat Sánchez de només voler anar a Barcelona a fer-se una "foto" amb Torra per voler mostrar una "tranquil·litat que no existeix", Calvo ha animat el partit taronja a llegir l'article 155 i combinar-los amb l'article 2 de la Constitució, que, a més de defensar la unitat d'Espanya, també defensa les comunitats autònomes. En aquest sentit, la vicepresidenta espanyola ha acusat Cs de "tapar la vergonya d'haver guanyat les eleccions a Catalunya per a res" i els ha retret que, en lloc de fer oposició al Parlament, carreguin cada dimecres al Congrés.

La sessió de control al Congrés s'ha celebrat amb el rerefons de la celebració del consell de ministres a Barcelona. A 48 hores de la reunió es comença a aclarir l'escenari i, segons fonts governamentals, Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, ultimen una trobada acompanyats de tres ministres i consellers, un format al qual el govern espanyol s'havia negat en un primer moment.