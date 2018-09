La ministra Delgado va fer comentaris masclistes i homòfobs en converses amb Villarejo

S'obre una nova crisi en el govern de Pedro Sánchez, que ara veu penjar d'un fil la reputació de la ministra de Justícia, Dolores Delgado. El ministeri va negar la setmana passada que Delgado hagués mantingut una relació estreta amb l'excomissari José Manuel Villarejo, una qüestió que investiga l'Audiència Nacional, tot i que poc després va haver de desmentir-ho. Ara, diversos àudios publicats aquest dimarts per Moncloa.com, gravats durant un dinar entre Delgado, el jutge inhabilitat Baltasar Garzón i el mateix Villarejo, demostren la familiaritat en el tracte entre els dos. En els àudios, a més, se senten comentaris masclistes i homòfobs formulats per la ministra.

El dinar s'hauria celebrat l'octubre del 2009, juntament amb diversos policies, al restaurant Rianxo per celebrar una medalla concedida a Villarejo, tal com detalla el digital. En aquesta trobada, en què s'aprecia un to pròxim i de confiança, Delgado comenta que prefereix els tribunals d'homes perquè són "més transparents" i es refereix de manera grollera a l'homosexualitat de l'actual ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Segons Moncloa.com, al dinar hi van participar comandaments policials com Enrique García Castaño, el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, i el comissari ja jubilat Gabriel Fuentes. Durant el dinar, que va durar quatre hores, els participants van parlar d'assumptes vinculats amb l'Audiència Nacional, entre els quals destaca la polèmica del dia: l'arribada a Espanya de dos pirates somalis detinguts després que havien participar en el segrest del pesquer 'Alakrana'. Delgado lamenta la imatge "horrible" que s'està donant de "país bananer" i considera que "no n'haurien d'haver portat cap dels dos".

També Garzón, que com a magistrat de l'AN es va encarregar del cas, critica que no s'hagi "abordat" el vaixell amb totes les seves conseqüències: "Que mor una persona, que en moren dues? Què hi farem. A la vida, aquí hi pot haver un atemptat i que en morin 50".

En un ambient informal, la ministra fa broma sobre sexe amb una enorme camaraderia, fins al punt que a la cinta se sent com els policies es refereixen a Delgado i a Garzón com a Lola i Balta.

Explicacions al Congrés i reprovació al Senat

La ministra ha anunciat que compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre el cas. Però avui mateix la polèmica ja podria arribar a les institucions espanyoles, ja que Delgado serà previsiblement reprovada pel Senat. El PP l'acusarà d'haver abandonat el poder judicial i el jutge Pablo Llarena davant la demanda civil presentada contra ell a Bèlgica i, tot i que la reprovació sigui per un tema molt concret, és probable que la controvèrsia dels àudios filtrats hi acabi entrant.

Delgado ha mostrat avui la seva voluntat de continuar encapçalant el ministeri de Justícia malgrat l'allau de crítiques i, en un esmorzar informatiu a Madrid, ha afirmat que treballa per "canviar el món" i pel "servei públic", i ha criticat que el Senat la reprovarà “per haver treballat per la sobirania de jurisdicció d’Espanya i defensar-la fins a les últimes conseqüències”.