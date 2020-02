Demòcrates debatrà al març la ruptura amb ERC i es planteja anar en solitari a les eleccions

Demòcrates ha convocat el seu segon congrés nacional per al 27 i 28 de març, i en aquest conclave decidirà si trenca amb ERC al Parlament. El partit de Núria de Gispert –expresidenta del Parlament– i Antoni Castellà –la cara visible des del principi– va néixer el 2015 com a escissió independentista de la difunta Unió i es va presentar integrada a la candidatura d'Esquerra a les catalanes del 2017. Però la convivència no ha sigut mai fàcil. Una imatge recent va resumir l'estat de la qüestió: Castellà, portaveu i diputat del partit, es va aixecar de l'escó per aplaudir el discurs del president Quim Torra el dia que el Parlament li va retirar la condició de diputat; la resta de diputats republicans, no.

Una altra prova del distanciament evident són els documents d'estratègia política que Demòcrates debatrà al seu Congrés del març. Si ERC ha fet un gir cap a l'independentisme pragmàtic i ha pactat i defensat la taula del diàleg amb el PSOE, Demòcrates rebutja aquesta taula i insisteix en la independència unilateral i en "aixecar la suspensió" de la declaració del 27 d'octubre. Així, el que ara mateix uneix els dos partits és la defensa de la República Catalana, però els separa un abisme en com, quan i de quina manera fer-ho. "No hi ha més via a la independència que la confrontació democràtica i pacífica", ha conclòs Castellà, que ha admès que és una via que té "costos i no és la més agradable".

En roda de premsa aquest dilluns, Castellà ha explicat que en el congrés del març es farà una votació específica sobre la continuïtat de l'acord amb ERC en què participaran tots els voluntaris –afiliats– per prendre una decisió final. Estan convidats a participar en el conclave 2.842 militants. El congrés debatrà tres documents: una ponència ideològica, un full de ruta sobre com aconseguir la independència i una ponència sobre els estatuts del partit. Després de confirmar-se les intencions de Demòcrates, ERC no ha volgut polemitzar. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha assegurat que "respecten les decisions de la resta de partits".

Com es trenca?

Demòcrates té dos dels 32 diputats del grup republicà al Parlament, el mateix Castellà i Assumpció Laïlla. Castellà s'ha mostrat convençut que, si la decisió és trencar, podran formar un subgrup parlamentari a la cambra catalana, com el grup de què ja disposen la CUP i el PP –quatre diputats cada un–. Fonts del partit defensen que el reglament ho permet. La pràctica parlamentària de l'última legislatura diu, però, tot el contrari, i és que aquests diputats que trenquen acaben com a parlamentaris no adscrits sense dret a formar cap subgrup o a integrar-se en altres grups. "Els diputats que abandonin el seu grup [...] han de passar a tenir la condició de membres no adscrits durant tota la legislatura, llevat que es reincorporin al grup parlamentari d'origen", diu el reglament.

Si es produís el trencament, arribaria a pocs mesos d'unes eleccions anticipades. Aquest dilluns Castellà ha defensat formar una candidatura unitària de l'independentisme –"un front comú i transversal amb partits entitats i persones de la societat civil", ha precisat– que aposti per la via unilateral. Si, com tot fa pensar, no és possible, Demòcrates presentarà candidatura pròpia i formarà llistes amb primàries obertes a la ciutadania. Castellà ha admès que això els connecta directament amb la plataforma Primàries, que lidera Jordi Graupera i que és conegut com el quart espai independentista –després de JxCat, ERC i la CUP–. Així, després de presentar-se el 2015 integrat en la llista de JxSí i el 2017 en la llista d'ERC, tot fa pensar que el 2020 Demòcrates, com a mínim, s'independitzarà de candidatura i en farà una de pròpia.