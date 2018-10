ERC denuncia l’agressió a dos tècnics de so que muntaven un acte en record de l’1-O a Gavà

Dos tècnics de so que el 30 de setembre estaven preparant un acte en record de l’1-O a Gavà (Baix Llobregat) han denunciat que van ser agredits per un grup de cinc persones. Segons ha fet públic el grup municipal d’Esquerra, i han confirmat fonts policials consultades per l'ACN, els dos tècnics estaven començant el muntatge d’un acte organitzat per la Plataforma 1-O Gavà diumenge de la setmana passada a primera hora de la tarda quan un grup de persones que eren en un bar proper se'ls van adreçar i els van propinar cops de puny i puntades de peu mentre trencaven part de la decoració de l’acte previst per a aquell vespre.



Amb l'atac feixista del passat 30 de setembre a #Gavà queda clar, de nou, que el monopoli de la violència a Catalunya el tenen els grups d'ultradreta espanyols. Li ho recordem a l'alcaldessa @raquelsjimenez . Amb els feixistes no s'hi valen mitges tintes: https://t.co/0FWQJvO0BQ pic.twitter.com/L7OKGKHl3e — ERC Gavà (@ERCGava) 8 d’octubre de 2018



Esquerra Republicana, partit adscrit a la Plataforma 1-O Gavà, ha lamentat els fets i ha assegurat que el grup agressor és de “l’òrbita” d’un “habitual grup de feixistes actiu al municipi”. Els republicans condemnen la situació i apunten que “no és l’única que s’ha produït en els últims mesos”. En aquest sentit, asseguren que aquest estiu hi va haver un intent de provocar un incendi en un local de Gavà on es reuneixen col·lectius de l’esquerra independentista.

El grup municipal d’ERC considera que els fets del 30 de setembre “evidencien que cal una intervenció decidida de l'Ajuntament i dels cossos de seguretat per acabar amb aquesta impunitat” i reclama al govern local que “condemni l’agressió de manera pública”. I via Twitter han assegurat que amb aquest últim "atac feixista el monopoli de violència a Catalunya el tenen els grups d'ultradreta espanyols".