Detenen un jove d'un piquet de Sitges perquè tenia una ordre judicial que li impedia participar en manifestacions

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un jove que formava part d'un piquet a la C-32, a l'altura de Sitges (Garraf), amb motiu de la vaga general, en comprovar que contra ell hi havia una ordre judicial que li impedia participar en manifestacions a la via pública. Així ho ha confirmat el secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, en una roda de premsa.

El jove ha sigut identificat pels agents de la policia catalana, que ha intervingut per impedir que els integrants del piquet tallessin la via. Després d'identificar-lo, els Mossos han comprovat que el jove tenia una ordre judicial que li prohibia participar en manifestacions a la via pública, de manera que l'han arrestat per un delicte de trencament de condemna.

El secretari general tècnic del ministeri de l'Interior ha cenyit l'impacte de la vaga, doncs, a l'àmbit del transport, on els talls de carreteres i vies de tren sí que han provocat afectacions. En aquest sentit ha explicat que en el moment àlgid de la mobilització s'han comptabilitzat una setantena de piquets tallant la circulació a carreteres del país i carrers de Barcelona.

Un identificat per una agressió

Segons ha explicat, ara mateix ja només queden sis punts on encara està afectada la circulació. Puigserver ha assegurat que aquests talls de carreteres han registrat també els únics incidents ressenyables de la jornada, amb actuacions dels Mossos i la Policia Nacional per dissoldre les concentracions amb "la força mínima".

Puigserver ha explicat que en aquests episodis també hi ha hagut "enfrontaments entre manifestants i persones que volien exercir el seu dret a la lliure circulació", entre els quals ha destacat una agressió a Premià de Mar que ha acabat amb una persona identificada. En concret, segons ha explicat Puigserver, aquesta persona hauria agredit a un altre ciutadà que volia circular per la via pública que estava sent tallada.