Jornada de vaga general per reclamar la llibertat dels consellers i els 'Jordis'

Catalunya viu aquest dimecres una jornada de vaga general per reclamar la llibertat dels consellers empresonats i dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La jornada de mobilitzacions ha començat amb una quinzena de talls a diverses carreteres catalanes. Segons dades del Servei Català de Trànsit, l'A-2 es troba tallada en diversos punts com Abrera, Òdena o Sant Joan Despí; l'AP-7 a Vilafrant i Santa Perpètua de Mogoda; la B-20 a Santa Coloma de Gramenet; la B-23 a Sant Just Desvern; la C-16 a l'alçada de Sallent; i la C-25 a Vic. Així mateix, també hi ha hagut talls breus a la C-60 al Túnel de Parpers direcció Granollers, l'N-340 o l'N-II

Els talls de trànsit convocats arreu del país estan dificultant la circulació a primera hora d'aquest dimecres, com ara a la Gran Via al seu pas per l'Hospitalet o l'avinguda Meridiana, a Barcelona. En total , hi ha una quarantena de vies afectades pels talls. A l'AP-7, a l'alçada de Borrassà, els conductors començaven a perdre la paciència i, després de prop d'una hora d'alteració, demanaven que es reobrís la via. Les protestes també compliquen els accessos a Barcelona.

540x306 Tall a l'AP-7 a Tarragona /TJERK VAN DER MEULEN Tall a l'AP-7 a Tarragona /TJERK VAN DER MEULEN

Els estudiants han tallat també l'AP-7 en els dos sentits de la marxa a l'alçada de la Universitat Autònoma de Barcelona i també han tallat la B30 en sentit sud.

També hi ha greus afectacions a Rodalies Renfe "per invasió d'objectes i persones" a les vies segons informa la companyia. Hi ha trens aturats entre Barcelona i Montcada i Reixach. I a Girona, una centenars de manifestants han baixat a les vies de l'AVE tallant la circulació de trens a crits de "Llibertat" i "Els carrers seran sempre nostres".

540x306 Tall a les vies de l'AVE a Girona / Pau Esparch Tall a les vies de l'AVE a Girona / Pau Esparch

I la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està tallada des de fa mitja hora entre les estacions de Sarrià i Terrassa i Sabadell per la presència de manifestants a l'estació de Sant Cugat del Vallès. A Tarragona, els CDR talla l'accés al Port de Tarragona i al polígon del Francolí.

A Mercabarna, però, tant el mercat del peix com el de la carn funcionen amb normalitat. Segons els treballadors de Mercabarna, l'activitat és la mateixa que un dia normal, a diferència de la última jornada de vaga del passat 3 d'octubre. A la Zona Franca la circulació és fluïda.

La jornada de vaga ha sigut convocada en solitari per la central Intersindical-CSC tot i que compta amb el suport del sindicat USTEC, el majoritari entre els docents, i amb algunes seccions de la CGT.

Les escoles estan cridades a fer vaga però han de garantir un docent per cada sis aules a infantil i primària, segons els serveis mínims aprovats per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. La Fundació Escola Cristiana, patronal que agrupa els 434 col·legis religiosos catòlics de Catalunya, no fa cap crida a participar a la vaga, però ha deixat llibertat als centres perquè decideixin si la secunden o no. El sindicat majoritari a les escoles concertades, l'USOC, no s'ha adherit a la convocatòria de vaga, com sí ha fet la USTEC.

Els sindicats majoritaris, però, CCOO i UGT s'han desmarcat de la convocatòria al·legant que no és un conflicte laboral. No obstant, els dos sindicats han convocat concentracions a les 12 hores i a les 18 hores a les principals ciutats catalanes. I Unió de Pagesos ha fet una crida a participar a les concentracions d'aquest migdia i d'aquesta tarda, a les quals assistiran molts agricultors amb els seus tractors.

La patronal Pimec també s'ha mostrat contrària a l'aturada perquè considera que no és el mecanisme "adequat" per canalitzar el malestar social. La convocatòria de vaga ha tirat endavant malgrat l 'intent de la patronal Foment del Treball d'aturar-la amb la presentació d'un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en considerar que tenia motivacions polítiques i no laborals.