Mercabarna opera amb normalitat tot i la convocatòria de vaga general

Tant el mercat del peix com el de la carn de Mercabarna funcionen amb normalitat aquest dimecres. La jornada de vaga general convocada per la central Intersindical-CSC per reclamar la llibertat dels consellers empresonats i dels presidents de l'ANC i Òmnium no han alterat l'activitat ordinària de Mercabarna.

540x306 El mercat de la carn opera amb normalitat / JORDI ROVIRALTA El mercat de la carn opera amb normalitat / JORDI ROVIRALTA

Segons els treballadors de Mercabarna, l'activitat és la mateixa que un dia normal, a diferència de la última jornada de vaga del passat 3 d'octubre, on el seguiment va ser majoritari. Els treballadors del mercat del peix expliquen que el dimecres és el dia més fluix de la setmana però tot i així, han vingut els peixaters habituals.

A la Zona Franca les empreses operen amb normalitat i el mateix a les cotxeres de TMB. La circulació és fluïda i hi ha vehicles policials tant a la Zona Franca com als accessos al port.