Afectacions importants al transport per la jornada de vaga

Ben matiners, a les sis del matí, una trentena de comitès de defensa de la república han tallat l'AP-7 a l'alçada de Figueres en els dos sentits de la marxa. El matí de vaga general ha començat, de fet, amb talls de trànsit importants a diferents punts del país, com la Gran Via al seu pas per l'Hospitalet o l'avinguda Meridiana, a Barcelona. En total, hi ha, segons el Servei Català de Trànsit, una cinquantena d'afectacions i una terntena de vies afectades i la circulació està sent molt complicada. Les protestes també compliquen els accessos a Barcelona. Hi ha un tall, per exemple, a la ronda de Dalt i a la ronda Litoral a l'alçada del Paral·lel. La brigada mòbil dels Mossos està actuant per intentar aturar alguns dels talls.

Hi ha problemes a AP-7, C-25, C-32, A-2, C-14, C-37, C-16, N-340, N-145, entre d'altres, a més de diverses vies secundàries afectades https://t.co/yedzhGzSIn — Trànsit (@transit) 8 de novembre de 2017

540x306 Tall a la ronda de Dalt /FRANCESC MELCION Tall a la ronda de Dalt /FRANCESC MELCION

Paral·lel amb la rotonda del carbó aturada per començar #VagaGeneral8N pic.twitter.com/EJsIpf3qKG — CDB Poble Sec (@CDBPobleSec) 8 de novembre de 2017

Els Mossos han arribat al tall de la ronda de Dalt, poc abans de les vuit del matí, i han forçat a reobrir el pas de vehicles. També complica les entrades i sortides de Barcelona un tall a l'avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina.

540x306 El tall de la Diagonal /PERE VIRGILI El tall de la Diagonal /PERE VIRGILI

A la Diagonal, els manifestants continuen tallant el trànsit als carrils centrals, però els Mossos han obligat els manifestants a obrir els laterals.

S'està treballant per reobrir vies tallades arreu del territori.

Demanem col·laboració i seguir les instruccions dels agents — Mossos (@mossos) 8 de novembre de 2017

A l'AP-7 a Borrassà la circulació s'ha interromput a primera hora del matí -cap a les sis- i, passades les vuit, continua tallada en els dos sentits. Els Mossos han arribat per intentar negociar i que s'obri almenys un carril però els manifestants no cedeixen.

L'AP7 a Borrassà continua tallada pels dos sentits. Els Mossos han arribat per intentar negociar i que s'obri almenys un carril però els manifestants no cedeixen #VagaGeneral8N pic.twitter.com/1cylRIpyu0 — Maria Garcia (@MariutGarcia) 8 de novembre de 2017

A la mateixa AP-7, també hi ha un tall en els dos sentits de la marxa l'alçada de Mollet del Vallès. Unes 200 persones del CDR local han tallat la via. I, també, a l'alçada de Tarragona.

540x306 Tall a l'AP-7 a Tarragona /TJERK VAN DER MEULEN Tall a l'AP-7 a Tarragona /TJERK VAN DER MEULEN

El CDR de Sant Just ha tallat la B-23en defensa de la República.

El CDR de Sant Just ens hem llevat d'hora per tallar la B-23. Defensem la república. pic.twitter.com/PBLvVzZ5sq — CDR Sant Just (@CDRSantJust) 8 de novembre de 2017

Els talls també afecten la frontera a Puigcerdà, on centenars de persones han tallat la via a primera hora. Unes 400 persones tallen la frontera amb França a Puigcerdà. La N-145 que uneix la Seu d'Urgell amb Andorra també ha estat tallada pel CDR Alt Urgell.

Tall, també, a l'autovia A-2 en els dos sentits a l'alçada de l'aeròdrom d'Òdena. A Vilassar de Mar s'està tallant la N-II.

A Sabadell, les protestes tallen la C-58 i a Manresa, la C-55 al seu pas pels Comtals i a la rotonda de la Petrocat. A Sabadell s'hi ha viscut un moment de tensió quan un motorista s'ha encarat als manifestants: s'ha plantat davant la pancarta, d'esquena, i ha accelerat per llançar el fum contra els manifestants. Els Mossos han intervingut per evitar incidents. Crits de "Som gent de pau" i "També defensem la vostra democràcia". Cap a un quart de nou, s'ha reobert el trànsit de la C-58 en direcció Barcelona. El tall ha durat una hora i deu minuts.

Bon dia🌄 el poble som el motor! ⛔️ El CDR Manresa tallem la C-55 al pas pels Comtals i a la rotonda de la Petrocat (balena blava), vine! ✊ #VagaGeneral #CDR pic.twitter.com/9R0gWazVSH — CDR Manresa (@ComiteManresa) 8 de novembre de 2017

A Tarragona, els CDR talla l'accés al Port de Tarragona i al polígon del Francolí.

La llibertat és quan comença l'alba avui, a #Tarragona, en un dia de vaga general.



Accés tallat al Port de Tarragona i al polígon del Francolí. #VagaGeneral8N #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/JczJN8MK9S — CDR Tarragona (@TarragonaCdr) 8 de novembre de 2017

A Lleida, cap a dos quarts de nou del matí, el piquet del peatge de l’AP2 ha decidit obrir un carril en cada sentit després que els Mossos hagin amenaçat a obrir una acta i denunciar els propietaris dels vehicles del piquet amb sancions de 300 a 30.000 euros. Després d’esmorzar decidiran si canvien la manifestació cap a una marxa lenta per l’autopista o continuen el tall sense els vehicles.

Està tallada, també, l’A-22 a l’altura d’Almacelles en direcció Lleida pels CDR de diversos pobles del mig Segrià. Llargues cues de cotxes provinents d’Aragó. L'A22 uneix Lleida amb Osca, i és una de les entrades a Catalunya que té el Segrià, juntament amb l’A2.

Segons dades del Servei Català de Trànsit, l'A-2 es troba tallada en diversos punts com Abrera, Òdena o Sant Joan Despí; l'AP-7 a Vilafrant i Santa Perpètua de Mogoda; la B-20 a Santa Coloma de Gramenet; la B-23 a Sant Just Desvern; la C-16 a l'alçada de Sallent; i la C-25 a Vic. Així mateix, també hi ha hagut talls breus a la C-60 al Túnel de Parpers direcció Granollers, l'N-340 o l'N-II.

Protesta a la UAB

Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona han tallat l'AP-7 i la B-30. Aquesta vegada, els estudiants han utilitzat material com ara cadires i taules de les aules. Els Mossos d'Esquadra hi han intervingut perquè s'estaven vivint moments de molta tensió amb els conductors. De fet, alguns conductors han abandonat els vehicles per retirar ells mateixos el material a la calçada. La tensió ha anat a més quan han aparegut dos vehicles de la Policia Nacional i els agents han amenaçat de carregar amb les porres.. Finalment,però, els vehicles han passat i han marxat.

540x306 El matí de vaga comença amb talls de trànsit El matí de vaga comença amb talls de trànsit

540x306 Els estudiants tallen l'AP-7/ CRISTINA CALDERER Els estudiants tallen l'AP-7/ CRISTINA CALDERER

Els estudiants s'han posat a llegir al mig de l'autopista i mantenen el tall tant a l'AP-7 com a la B-30.

540x306 Estudiants llegint a l'AP-7 / CRSITINA CALDERER Estudiants llegint a l'AP-7 / CRSITINA CALDERER

Una vintena de tractors i una trentena de cotxes han tallat, en ambdós sentits, l’autopista AP-2 a l’alçada del peatge de Lleida per tal d’unir-se a l’aturada general de país. L’acció, organitzada pel CDR Segrià Sud- Garrigues Altes, pretén mantenir la mobilització fins a les 6 de la tarda. Preveuen obrir els piquets regularment per tal de deixar fluir el trànsit cada quinze minuts.

Les protestes també afecten el servei de Rodalies. A Mataró, per exemple, un grup de persones ha ocupat les vies i talla el servei de la R1.

Les línies R1, R3, R4 i R16 pateixen talls, de fet, per presència de persones a la via arran de la vaga general convocada per a la jornada d'avui. Així, segons la companyia, a l'alçada de Mataró (R1) alguns manifestants han accedit a la via quan passaven pocs minuts de les set del matí i han obligat a interrompre el servei, així com a les línies R3 i R4 amb talls a l'alçada de Montcada Bifurcació. També a l'R4, el servei ha quedat interromput a Sant Vicenç de Castellet per una manifestació, que ha començat poc després de les sis i s'ha allargat una hora. Per últim, l'R16 també està tallada a Ulldecona.



El decret de serveis mínims de la Generalitat de Catalunya per a la vaga d'aquest dimecres preveu un 33% del servei a Rodalies Renfe, tot i que la companyia va informar a través de Twitter que preveu "servei habitual", si bé es podrien produir "afectacions".

A Girona, centenars de persones han entrat a l'estació de l'Ave. Han creuat la seguretat i les taquilles, però un cordó policial de Mossos i Policia Nacional els impedeix accedir a les vies. Crits de "Llibertat", "1-O ni oblit ni perdó" i "Som gent de pau".

540x306 La policia a l'estació de tren de Girona La policia a l'estació de tren de Girona

Un grup de persones ha accedit, finalment, a les vies per tallar la circulació de trens, on, passat un quart de vuit del matí, ja hi havia un centenar de persones. La protesta s'ha fet multitudinària i també hi ha afectacions a l'estació de Figueres. Renfe assegura que els trens no han pogut sortir de Figueres.

540x306 Tall de vies a l'estació de Girona Tall de vies a l'estació de Girona

540x306 Invasió de vies a Girona Invasió de vies a Girona

Crits de "Presos polítics, llibertat" dels centenars de manifestants que han tallat les vies de l'AVE de Girona #VagaGeneral8N pic.twitter.com/KwXEfemE4s — Pau Esparch (@pauesparch) 8 de novembre de 2017

Segons el CDR, una noia ha estat ferida per un guàrdia de seguretat de Renfe mentre els manifestants intentaven entrar a l'estació de l'AVE de Girona. L'home li ha donat un cop de porra al cap. La noia ha anat a l'hospital i té la intenció de denunciar els fets. El CDR assegura que, a banda d'ella, hi ha hagut dos ferits més.

També hi ha alteracions al servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La línia del Vallès està sense servei de trens entre Sarrià i Terrassa Nacions i Sabadell Parc del Nord per presència de manifestants a l'estació de Sant Cugat.

⚠️ Línia Barcelona-Vallès: servei de trens aturat entre Sarrià i Terrassa i Sabadell per presència de manifestants a l'estació de Sant Cugat #FGC — FGC (@FGC) 8 de novembre de 2017

Poques incidències a bus i metro

Hi ha algunes alteracions al servei de la xarxa de metro de Barcelona, que globalment disposa d’una oferta equivalent al 85% de l’habitual en la franja de matí dels dies feiners.



La distribució per línies és desigual. A les línies automàtiques i la L1, hi circulen el 100% dels trens; a les línies 3 i 5, el 90%; a la línia 2, el 80%, i a la línia 4, el 50%.



Per la seva banda, els autobusos estan donant servei amb la pràctica totalitat de l’oferta programada per al matí d’avui, si bé el funcionament de les línies està afectat per les alteracions que es produeixen a la xarxa viària, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat.