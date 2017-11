Les escoles han de garantir un docent per cada sis aules durant la vaga

Les escoles han de garantir un docent per cada sis aules a infantil i primària, segons els serveis mínims aprovats per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per a la vaga general d'aquest dimecres. En Educació Especial, un docent per cada quatre aules; pel servei menjador i activitats complementàries, un terç de la plantilla; i en les llars d'infants, un terç de la plantilla.

Els serveis mínims aprovats estipulen que ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu per centre de treball. S'entén com a tal el titular de la direcció, el cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre.

Seguiment

El sindicat d'educació USTEC-STEs, la plataforma Universitats per la República i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el Sindicat d'Estudiants (SE) donen suport a la vaga general d'aquest dimecres i la manifestació convocada per Òmnium i ANC de l'11.

Ustec-Stes ha assegurat que comparteix els motius laborals de la vaga impulsada per Intersindical-CSC, ha rebutjat l'empresonament de consellers del Govern cessat i dels presidents de ANC i Òmnium, i ha defensat el sistema d'immersió lingüística de l'educació catalana davant l'article 155. La plataforma Universitats el SEPC i el SE fan una crida a "buidar les aules" dimecres.

La patronal d'escoles cristianes deixa llibertat als centres

La Fundació Escola Cristiana, patronal que agrupa els 434 col·legis religiosos catòlics de Catalunya, no fa cap crida a participar a la vaga, però ha deixat llibertat als centres perquè decideixin si la secunden o no. El sindicat majoritari a les escoles concertades, l'USOC, no s'ha adherit a la convocatòria de vaga, com sí ha fet la USTEC, que és el sindicat majoritari a les escoles públiques.

Algunes de les congregacions religioses, com les dominiques o les Escoles Pies, s'han mostrat més partidàries que d'altres de secundar la vaga.