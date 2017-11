La plaça Sant Jaume plena per reclamar la llibertat dels presos polítics. A les 12h s'ha donat per començada la concentració, emmarcada en les mobilitzacions ciutadanes en aquesta vaga general. "Llibertat, presos polítics" o "fora les forces d'ocupació" són alguns dels lemes que s'entonen amb més vehemència, així com "Puigdemont és el nostre president".

Entre els concentrats, hi ha els tinents d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello i Jaume Asens; l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; els regidors Alfred Bosch i Xavier Trias; l'exconsellera Neus Munté i els actuals portaveus de l'ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri.

540x306 Centenars de persones s'apleguen a Sant Jaume per demanar la llibertat dels consellers i els Jordis Centenars de persones s'apleguen a Sant Jaume per demanar la llibertat dels consellers i els Jordis

"Davant dels empresonaments, és el poble qui ha de respondre. Aquesta situació ens afecta a tots: Catalunya és a la presó", ha dit Alcoberro, que ha demanat "no normalitzar la presó. "La presó és una humiliació pel poble de Catalunya", ha afirmat. Així, ha emmarcat la vaga d'aquest dimecres en la "defensa" dels presos polítics. "Aquest és un poble imparable. Ha iniciat un camí que no té retorn i és el camí de la llibertat", ha sentenciat.

Per la seva part, Mauri ha afirmat que les concentracions d'avui tenen com a objectiu "la llibertat dels presos polítics que avui son a les presons espanyoles", i també van "en contra la repressió de l'Estat". "Exigim que s'aturi la repressió de forma immediata, que no s'apliqui el 155. Ho direm avui, dissabte, i cada dia, fins que es deixi d'atacar el poble de Catalunya", ha sentenciat.

540x306 Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona / Francesc Melción Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona / Francesc Melción

L'ambient és pacífic però es percep el desànim entre els concentrats. "Vinc a manifestar-me com a única via d'expressió que tinc", explica el Marc Fernández a l'ARA. Un periodista de Telecinco ha estat increpat per alguns manifestants, que l'acusaven de manipulació.

El Julio López és gallec, avui ha fet vaga i ha vingut a la plaça Sant Jaume amb la bandera independentista gallega. "L'actuació del govern espanyol no és correcta: no pot ser que el que s'ha aconseguit a les urnes es suspengui. Si a Madrid volien unes eleccions aquesta no és la manera. Empresonar representants públics no és just", afirma. Al seu costat, Marc Fernández assegura que es manifesta com a "única via d'expressió". Creu que s'està internacionalitzant el Procés, però no confia en la resposta d'Europa.

Antoni Sànchez, pensionista, assegura que ha vingut a totes les manifestacions que ha pogut des del 20 de setembre. "En aquests moments hem de fer tot el que ens demanen per defensar la nostra dignitat. El poble no pot fer res mes que manifestar-se, sentim una impotència total. Cal lluitar fins al final contra aquest estat totalitari. És poderós, però ens en sortirem", assegura.