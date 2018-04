Diferències al PSOE sobre els presos polítics: Sánchez no fa valoracions mentre Ábalos diu que "no ajuda tenir presos"

Diferències a Ferraz sobre l'existència de presos polítics. Només un dia després que l'expresident socialista Felipe González defensés al Salvados la llibertat dels presos polítics fins que no hi hagi "sentència ferma", tant el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com el seu número dos, José Luis Ábalos, han evidenciat aquest dilluns posicionaments diferents sobre la judicialització del Procés. Mentre Sánchez no surt del guió i insisteix que el PSOE "no valora les decisions judicials", el secretari d'Organització dels socialistes ha assenyalat aquest matí en una entrevista a la Ser que "tenir presos no ajuda en res".

"El PSOE sempre ha manifest el seu respecte escrupolós a la justícia. Si ens pregunten, en el marc del propòsit que té el PSOE de normalitzar la situació, és clar que tenir presos no ens ajuda en res i això facilitaria molt més l'enteniment, sempre que hi hagués un propòsit d'insertar-se en la legalitat", ha assenyalat Ábalos durant l'entrevista. Poques hores després, i en roda de premsa des de Coslada, després de reunir-se amb l'executiva del PP madrileny, Sánchez s'ha limitat a recordar que mai valoren decisions judicials -referint-se en aquest cas a la decisió del tribunal alemany sobre Carles Puigdemont- i ha reiterat que estan en contra que "el senyor Rajoy s'amagui darrere les togues i no assumeixi des del punt de vista polític una crisi com la de Catalunya". "No entraren en valoracions sobre decisions judicials", ha conclòs.