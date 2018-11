Dolors Bassa diu que "s'enfila per les parets" quan veu les baralles entre JxCat i ERC

Dolors Bassa ha afirmat en una entrevista a SER Catalunya que s'enfila "per les parets" quan veu les "baralles" entre Junts per Catalunya (JxC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). L'exconsellera d'Afers Socials, actualment en presó preventiva al centre penitenciari de Puig de les Basses (Alt Empordà) a l'espera del judici per l'1-O, ha lamentat la manca de "lideratges consolidats" i d'una "estratègia compartida" per aconseguir els objectius polítics.

"No sabem què hem de fer", ha reconegut l'exlíder sindical, que defensa les llistes separades als comicis que hagin de venir, però amb "unitat estratègica". També ha descartat cap solució que passi per renunciar a l'absolució dels encausats, al dret a l'autodeterminació i a "les llibertats socials i polítiques". També ha parlat sobre els fets de l'octubre de l'any passat, Bassa ha negat que ella anés mai "de farol", i ha assegurat que el Govern Puigdemont-Junqueras va fer "tot el possible" per forçar la negociació amb l'Estat i "trobar sortides per desencallar la situació".

Pel que fa al procés judicial, l'exconsellera creu que marcarà "un abans i un després", tot i que admet que li fan "por" els dies de judici a Madrid, especialment l'estança als calabossos, que compara amb una masmorra. També critica els escrits d'acusació:"M'agafa un atac de nervis. No em reconec a mi mateixa en allò que expliquen".

Finalment, l'exconsellera d'Afers Socials també lamenta que s'estigui prestant menys atenció a les dones preses que als homes, si bé celebra que això hagi començat a canviar. "La primera vegada que vam sortir de la presó després de 32 dies ens vam posar a fer pedagogia de la invisibilitat de les dones", ha recordat.