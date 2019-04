Dolors Montserrat, cap de llista del PP a les eleccions europees

L'exministra de Sanitat Dolors Montserrat és la cap de llista del PP a les eleccions europees del 26 de maig, tal com ja havia apuntat l'ARA. Ho ha anunciat el president del partit, Pablo Casado, en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press aquest dilluns en què ha defensat l'exministra catalana com la persona ideal per "invertir el relat de les 'fake news' a Catalunya" en relació amb la "bestiesa del Procés". L'acompanyarà com a número dos l'actual portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, segons ha pogut saber l'ARA.

651x366 Dolors Montserrat, Pablo Casado i Ángel Garrido, en un esmorzar informatiu / EFE Dolors Montserrat, Pablo Casado i Ángel Garrido, en un esmorzar informatiu / EFE

"La delegació del PP serà clau per demostrar quina és la posició dels espanyols", ha subratllat Casado, davant les candidatures d'Oriol Junqueras per ERC, Carles Puigdemont per JxCat i el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que "no ha defensat amb fermesa el que demanaven els espanyols".

Casado va advertir que ningú quedaria "despenjat" en les candidatures del PP en aquest nou cicle electoral, davant les crítiques pel fet que hagués situat els seus afins a les llistes al Congrés i deixés fora els principals perfils del govern de Mariano Rajoy. Així, tant el PP com el PSOE aposten per catalans a les eleccions europees i constaten l'estratègia de contrarestar la internacionalització del Procés com a principal objectiu al Parlament Europeu i ho ha confirmat Montserrat en les seves primeres declaracions als mitjans després de l'anunci de Casado. "El PP sempre ha sigut el fre al nacionalisme, al populisme i l'antipolítica. Aquesta candidatura lluitarà perquè Espanya estigui al cor d'Europa", ha assenyalat.

La qüestió catalana ha sigut un dels temes que ha abordat Casado, i ho ha fet per no donar credibilitat a la rectificació de Miquel Iceta sobre el mecanisme per consultar als catalans si un 65% combrega amb la independència. "Iceta no només ha comprat l'estratègia de vendre Espanya a trossos, sinó també a terminis", ha denunciat el líder dels conservadors, que ha anotat que és "el mateix que negociava Sánchez a Pedralbes". "Sánchez convoca eleccions perquè la societat espanyola descobreix que està pactant la independència de Catalunya", ha afirmat.

Tot i centrar aquest diumenge la crítica en Albert Rivera per guanyar la batalla de la dreta, Casado ha deixat clar que el 28 d'abril la partida es juga entre els dos principals partits espanyols. "O Casado o Sánchez", ha resumit el líder popular, que ha reiterat que, si es donen els números, Cs pactarà amb el PSOE. "El que és lògic és que si no volem que governi Sánchez aglutinem els esforços en el PP", ha considerat. En aquest sentit, Casado ha confiat que el seu partit serà al pròxim govern estatal i ha assegurat que no es "planteja" obtenir menys escons que els que té actualment el PP al Congrés, tot i que les enquestes pronostiquen aquesta caiguda.